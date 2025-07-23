У "Слузі народу" заявили, що жодного наступу на антикорупційну інфраструктуру не було

© скриншот з відео

Реклама

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву народного депутата, голови парламентської фракції "Слуга народу" Давида Арахамії. “У цьому документі немає і ніколи не було жодного слова про ліквідацію НАБУ, САП або НАЗК. Закон не чіпає інфраструктуру НАБУ і САП, цього не було навіть у планах. НАБУ продовжує працювати, САП продовжує працювати", - зазначив депутат.

За його словами, твердження про демонтаж антикорупційної інфраструктури не відповідають дійсності. "Про жоден наступ на антикорупційну інфраструктуру не йдеться і не йшлося за все скликання цього парламенту", - підкреслив Арахамія.

Він також зазначив, що команда "Слуги народу" послідовно підтримує зміцнення антикорупційних органів, зокрема через ухвалення низки законодавчих ініціатив у попередні роки:

Реклама

про прослуховування підозрюваних НАБУ (№1009);

про посилення незалежності НАЗК (№1029);

про розблокування роботи Вищого антикорупційного суду (№1025);

про скасування депутатської недоторканності (№7203);

повернення кримінальної відповідальності за незаконне збагачення та брехню в деклараціях (№1031, №4651).

Арахамія також повідомив, що відбулася зустріч президента України з керівниками правоохоронних і антикорупційних органів, за підсумками якої досягнуто домовленості про розробку спільного плану дій для посилення ефективності системи.

"Як тільки буде представлений загальний план дій, ми у Верховній Раді готові політично це підтримати, надати ресурси й ухвалити необхідні рішення", - підсумував він.