Політика
112
У "Слузі народу" заперечили розмови із Зеленським про вибори: що насправді обговорювали

Нардеп Леонов спростував обговорення виборів на зустрічі Зеленського зі «Слугою народу».

Руслана Сивак
Володимир Зеленський

Володимир Зеленський / © Володимир Зеленський

Народний депутат від фракції «Слуга народу» Олексій Леонов спростував інформацію про те, що на зустрічі президента України з фракцією обговорювали питання виборів. За словами Леонова, це повідомлення є «ІПСО» (інформаційно-психологічна операція).

Про це він сказав у телемарафоні, пише Іnterfax.

У коментарі для телемарафону Леонов заявив, що під час зустрічі 16 вересня тема виборів не піднімалася. Головним питанням, за його словами, було забезпечення Збройних сил України.

Водночас інший депутат з тієї ж фракції, Олександр Федієнко, раніше повідомив, що питання виборів все ж обговорювалося. Проте зауважив, що їх проведення в умовах війни неможливе. Він також додав, що президент говорив про необхідність «складних рішень» у разі погіршення ситуації на фронті, але не надав деталей.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський провів у своєму офісі зустріч із народними депутатами від «Слуги народу». Глава держави сказав — якщо справи на фронті погіршаться, то «будуть важкі рішення».

На зустрічі з депутатами президент України Володимир Зеленський заявив про намір балотуватися «на будь-яких виборах, що відбудуться». Західні партнери висловлюють стурбованість прагненням української влади до централізації, однак утримуються від публічної критики, щоб не давати поживу для російської пропаганди.

