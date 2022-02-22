У "Слузі народу" запропонували розірвати дипломатичні відносини з Росією

У партії вважають, що це рішення вже давно назрівало.

Нардеп від "Слуги народу" Богдан Яременко заявив, що після рішення Кремля офіційно визнати терористичні "ДНР" та "ЛНР", Україна насамперед повинна розірвати дипломатичні стосунки з Росією.

Про це Яременко написав у своїй колонці на "Європейській правді".

Яременко пояснив, що ситуація набуває динаміки та потребуватиме надзусиль Збройних сил та усього народу України, щоб не допустити нових територіальних втрат, та не менш серйозних зусиль дипломатії, щоб обернути поразку на перемогу.

"Першим символічним кроком української дипломатії має стати перезріле рішення про розрив дипломатичних відносин з Росією. З одного боку, незаконне рішення Росії, яке не має шансів будь-коли бути визнаним не лише Україною, але і більшістю світового співтовариства, мало що змінило по суті: ОРДЛО були окуповані Росією, такими ж і залишились. з іншого боку, – черговий міжнародний злочин Росії створює можливості для серйозного переформатування військової, політичної та дипломатичної ситуації навколо війни на Сході України", - заявив він.

Нагадаємо, 21 лютого президент РФ Володимир Путін оголосив про визнання самопроголошених "ДНР" та "ЛНР". Він також підписав відповідний указ та договори про дружбу, співпрацю та взаємну допомогу між РФ та "ЛДНР".

Путін також доручив ввести в ОРДЛО російські війська.

Пізно вночі 22 лютого президент Володимир Зеленський звернувся до українців. Він заявив, що Україна офіційно не визнає "незалежність" "ЛДНР".

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