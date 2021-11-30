У "Слузі народу" заявили, що людям у регіонах роздають по тисячі гривень для участі у протестах у Києві

У "Слузі народу" заявили, що людям у регіонах роздають по тисячі гривень для участі у протестах у Києві

Корнієнко заявив, буцімто ця інформація від правоохоронців.

У правоохоронних органів нібито є інформація про проплачені мітинги біля Верховної Ради України. Громадянам начебто пропонують "по тисячі гривень/день" за участь у протесті.

Про це заявив перший заступник голови ВРУ Олександр Корнієнко, коментуючи заяву президента Володимира Зеленського про підготовку держперевороту, пише LB.ua.

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"Коли людей збирають в регіонах за тисячу гривень в день, це на переворот менше схоже. Якщо вже люди не хочуть брати участь в перевороті безкоштовно, це питання до перевертачів ... Зараз погана погода. Можливо треба і тисячу давати, щоб люди спромоглися", - сказав він.

Водночас Корнієнко наголосив, що до інформації президента Володимира Зеленського про загрозу підготовки до ймовірного держперевороту треба ставитись серйозно.

"Якщо дійсно якісь заходи зберуться, Служба безпеки має давати відповідь. Ми зі свого боку так "тролимо" опозиціонерів, які збираються і часто не можуть дати відповідь, з якого приводу. Щодня до Верховної Ради приходить близько 5-6 мітингів. Сьогодні - черговий мітинг ФОПів. Можливо, вони сьогодні щось видудять сьогодні, але не впевнений", - сказав він.

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