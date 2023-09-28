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У "Слузі народу" заявили про тестування моделі переходу до президентської форми правління: деталі

Автор
Дмитро ГулійчукДмитро Гулійчук
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У "Слузі народу" заявили про тестування моделі переходу до президентської форми правління: деталі

Перший віцеспікер Верховної Ради Олександр Корнієнко

Сам Корнієнко уточнив, що його коментар вирваний з контексту і пообіцяв пояснити свою позицію згодом.

Перший віцеспікер Верховної Ради, колишній голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко заявив, що зараз в Україні тестується модель переходу від парламентсько-президентської до президентської форми держави.

Його процитувала депутатка Київської міської ради Вікторія Пташник.

"Ми зараз тестуємо модель переходу від парламентсько-президентської держави до президентської, з сильним президентом", — передала вона слова Корнієнка під час форуму "Диригенти змін".

Олександр Корнієнко на форумі
Олександр Корнієнко на форумі "Диригенти змін" / Фото: Facebook / Oleksandr Korniyenko

Пояснення Корнієнка: казав чи не казав

Пізніше у коментарях Корнієнко пояснив, що "мова йшла про те, що зараз, під час воєнного стану, це відбувається, адже президент — це Верховний Головнокомандувач і під час війни його роль підсилюється".

І додав: "І де тут, що я планую дати повноваження? І як я взагалі можу один їх дати? Я навіть зміни до Конституції самотужки не можу запропонувати, потрібна допомога колег".

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У коментарі "Громадському" Корнієнко уточнив, що цей коментар вирваний з контексту. Він пообіцяв, що попросить організаторів форуму, аби вони опублікували повне відео. А також запевнив, що відповість на додаткові питання після перегляду.

"Я такого не говорив (ідеться про цитату, яку навела Пташник — ред.), тому прохання дочекатися відео", — сказав Корнієнко.

Нагадаємо, що Верховна Рада ухвалила закон про публічне відкриття е-декларування.

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Дата публікації
Перегляди
883
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