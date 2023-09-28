У "Слузі народу" заявили про тестування моделі переходу до президентської форми правління: деталі

Сам Корнієнко уточнив, що його коментар вирваний з контексту і пообіцяв пояснити свою позицію згодом.
Перший віцеспікер Верховної Ради, колишній голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко заявив, що зараз в Україні тестується модель переходу від парламентсько-президентської до президентської форми держави.
Його процитувала депутатка Київської міської ради Вікторія Пташник.
"Ми зараз тестуємо модель переходу від парламентсько-президентської держави до президентської, з сильним президентом", — передала вона слова Корнієнка під час форуму "Диригенти змін".
Пояснення Корнієнка: казав чи не казав
Пізніше у коментарях Корнієнко пояснив, що "мова йшла про те, що зараз, під час воєнного стану, це відбувається, адже президент — це Верховний Головнокомандувач і під час війни його роль підсилюється".
І додав: "І де тут, що я планую дати повноваження? І як я взагалі можу один їх дати? Я навіть зміни до Конституції самотужки не можу запропонувати, потрібна допомога колег".
У коментарі "Громадському" Корнієнко уточнив, що цей коментар вирваний з контексту. Він пообіцяв, що попросить організаторів форуму, аби вони опублікували повне відео. А також запевнив, що відповість на додаткові питання після перегляду.
"Я такого не говорив (ідеться про цитату, яку навела Пташник — ред.), тому прохання дочекатися відео", — сказав Корнієнко.
Нагадаємо, що Верховна Рада ухвалила закон про публічне відкриття е-декларування.
Читайте також:
- “Продай собаку — оплати комуналку”: скандального Шуфрича замінили на зірку соцмереж Брагара
- Скандали у "Слузі народу": 10 нардепів, які погоріли на хабарях, корупції та інших скандалах
- (Не)останнє американське попередження: чи чесно це з боку США повʼязувати подальшу допомогу з реформами в Україні