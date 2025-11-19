У "Слузі народу" зробили уточнення про свою заяву щодо коаліції та уряду стійкості

Речниця фракції «Слуга народу» Юлія Палійчук / © Facebook-сторінка Юлії Палійчук

Опублікована заява фракції «Слуга народу» про необхідність створення нової коаліції та уряду національної стійкості не є позицією цілої фракції, а лише окремих народних депутатів.

Про це заявила речниця фракції «Слуга народу» Юлія Палійчук, повідомляє Укрінформ.

«Можу сказати, це — не позиція фракції, а заява окремих народних депутатів», — сказала Палійчук.

Нагадаємо, раніше 19 листопада фракція «Слуга народу» виступила із заявою про створення нової коаліції та уряду національної стійкості, пояснюючи це необхідністю реагування на антикорупційне розслідування НАБУ і САП.

Для відновлення довіри пропонується негайно розпочати переговори про створення коаліції національної стійкості, закликаючи всі проукраїнські сили відмовитися від вузькопартійних пріоритетів. Наступним кроком має стати формування уряду національної стійкості без партійних квот і кулуарних домовленостей. Цей уряд повинен складатися з фахівців з бездоганною репутацією, орієнтованих на виконання антикризового мандату: забезпечення обороноздатності, стійкості економіки, енергетичної безпеки та безкомпромісної боротьби з корупцією.