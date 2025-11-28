У "Слузі народу" зробили заяву з приводу звільнення Єрмака

Давид Арахамія / © Getty Images

Парламентська фракція партії «Слуга народу» висловила свою підтримку рішення президента Зеленського про звільнення голови ОП Андрія Єрмака.

Про це написав у Telegram голова фракції Давид Арахамія.

За його словами, президент бореться за «гідне закінчення війни», а для цього «потрібно бути сильними всередині країни, щоб мати міцні позиції ззовні».

«Володимир Зеленський чітко заявив, що ми не маємо права відволікатися на щось, окрім захисту України. Це пріоритет номер один для влади… Також для нас важливо, щоб ні в кого не було жодних питань до України», — заявив Арахамія.

На його думку, відставка Андрія Єрмака свідчить про те, що інтереси України для Володимира Зеленського завжди були на першому місці.

Нагадаємо, 28 листопада президент України Володимир Зеленський підписав указ про звільнення Андрія Єрмака з посади керівника Офісу президента.

Звільнення Єрмака відбулося після того, як НАБУ і САП провели санкціоновані обшуки в будинку керівника Офісу президента у межах кримінального провадження.