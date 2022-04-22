"У смерті немає шансів перемогти життя": Зеленський звернувся до українців у Страсну п'ятницю

"У смерті немає шансів перемогти життя": Зеленський звернувся до українців у Страсну п'ятницю

Після восьми років війни на Донбасі Росія захотіла знищити Україну повністю, позбавити українців права на життя. Але якими б жорстокими не були битви, у смерті немає шансів перемогти життя.

Людина будь-якої віри не може зробити те, що зробили російські окупанти в українських містах.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський у відеозверненні 22 квітня.

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"Завершується 58-й день нашої оборони. Завершується у Страсну п'ятницю – один із найскорботніших днів року для християн. День, коли смерть, здається, перемогла. Але... Ми надіємося на воскресіння. Ми віримо в перемогу життя над смертю. І ми молимося, щоб смерть програла", – сказав голова держави.

Росія принесла до України смерть і після восьми років жорстокої війни на Донбасі захотіла знищити державу повністю, наголосив він.

"Буквально позбавити українців права – нашого права на життя. Але якими б жорстокими не були битви, у смерті немає шансів перемогти життя. Це знає кожна людина. Це знає кожен християнин. Це базовий елемент нашої культури", – сказав Зеленський.

"Можливо, в сучасній російській культурі цього вже не існує. Бо, щоб зробити все, що вони наробили проти українців, у наших містах, треба вбити в собі людину. Бо людина будь-якої віри просто не може такого зробити. Але для нашої культури все це має значення. І матиме значення. І життя точно переможе смерть", – наголосив президент України.

Звернення Президента України Володимира Зеленського за підсумками 58-го дня війни

Нагадаємо, представники адміністрації президента США Джо Байдена висловили думку, що найближчі чотири тижні стануть вирішальними для перебігу війни в Україні та світової політики.

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