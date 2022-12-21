У соцмережах вирахували ймовірний літак, на якому Зеленський нібито може прямувати до США

Ймовірно, Володимир Зеленський вилетів у США з бази Рамштайн у Німеччині на американському військовому літаку.

У соцмережах звернули увагу на літак, на якому потенційно президент України Володимир Зеленський може дістатися до США. Раніше візит до Америки анонсували місцеві ЗМІ.

Літак ймовірно вилетів з бази Рамштайн, що у Німеччині, та прямує у напрямку американського континенту, але точна адреса приземлення станом на зараз невідома.

Цей літак - Gulfstream C-37 - багатоцільовий транспортний літак, створений американською фірмою Gulfstream Aerospace на базі цивільного літака Gulfstream.

Фото: flightradar24

Також у соцмережах під час повідомлень про можливий візит українського президента Володимира Зеленського до США, з'явилася інформація про злет двох турецьких винищувачів, хоча повітряний простір України закритий від початку повномасштабної війни з Росією.

Нині літак стрімко рухається у бік Сполучених Штатів Америки.

Візит Зеленського до США

У ніч проти 21 грудня 2022 року у низці американські ЗМІ з'явилася інформація, що президент України Володимир Зеленський відвідає США, де виступить перед Конгресом та поспілкується з лідером американської нації Джо Байденом.

Пізніше спікерка Палати представників США Ненсі Пелосі звернулася до Конгресу і закликала парламентарів особисто прибути на сесію, бо, мовляв, це важливо для демократії.

Зауважимо, що зараз офіційно візит очільника української нації не підтвердили ні в Офісі президента, ні в Білому домі.

Ймовірно, що можлива поїздка українського президента пов'язана з новим пакетом військової допомоги від США, який, зокрема, може включати системи Patriot.

Reuters пише, що загрози безпеці можуть змусити змінити плани. Але якщо візит таки відбудеться, то це стане першою відомою поїздкою Зеленського за межі країни після повномасштабного вторгнення Росії в Україну наприкінці лютого 2022 року.

Читайте також:

Зеленський у Бахмуті, візит президента у найгарячішу точку фронту