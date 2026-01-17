У справі Сергія Тарасова адвокати заявили про порушення та звернулися з відкритим листом до Генпрокурора

Реклама

Раніше суд задовольнив відвід слідчої судді Єрмічової через порушення під час розгляду клопотання про строки ознайомлення захисту з матеріалами. Однією з підстав, за словами адвокатів, було саме ненадання цих матеріалів.

Втім, як повідомив адвокат Олександр Гордецький, під час нового засідання ситуація повторилася: захисту знову повідомили, що матеріали «не сформовані», і участь у слуханні відбувалася без можливості ознайомлення з документами.

Адвокати заявили відвід судді та прокурору, посилаючись на упередженість. Відвід прокурора суд не задовольнив, після чого, за твердженням захисту, розгляд справи було продовжено попри зауваження щодо порушень процедури.

Окремо адвокати звернули увагу на епізод із підозрюваним, який помер понад два роки тому, але формально продовжує перебувати у розшуку, попри надані суду докази смерті.

Під час засідання Гордецький також оголосив про відкритий лист до Генерального прокурора України Руслан Кравченко. У зверненні адвокат заявив, що не отримав відповіді на клопотання про проведення незалежного аудиту кримінальних проваджень у справі Тарасова та попросив призначити йому особистий прийом.