У США активно не обговорюють введення військових кораблів у Чорне море для супроводу українських суден з зерном

США та союзники не обговорюють можливості супроводження українських суден із зерном у Чорному морі, щоб безпечно експортувати його з України. Натомість шукають інші шляхи перевезення зерна – наземним або річковим способом. Про це повідомив координатор стратегічних комунікацій Ради з нацбезпеки США Джон Кірбі - пише "Голос Америки".

“Ні. Про введення військових кораблів у Чорне море зараз не йде активна дискусія. Я думаю, ми всі розуміємо, що це лише посилить напругу і збільшить можливості для потенційного конфлікту між Заходом і Росією, а це не те, чого ми прагнемо. Ми хочемо, щоб зерно вийшло (з України на зовнішній ринок – ред.). Ми хочемо, щоб зернова угода була продовжена і, якщо коротко, будемо працювати з нашими союзниками та партнерами, щоб знайти інші наземні або можливо річкові маршрути, якщо якісь будуть доступні”.

Напередодні британське видання The Times повідомило, що Велика Британія веде переговори з членами НАТО та іншими країнами про виряджання військових кораблів в Чорне море для захисту вантажних суден, що перевозять українське зерно. За даними виданням, наразі ведуться переговори про створення так званої "коаліції" з різних країн, які можуть приєднатися до британської ініціативи.

"Коаліція охочих" буде прагнути прорвати російську блокаду за кілька тижнів, надавши "захисний коридор" з Одеси через Босфор", - повідомило The Times.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Європейська комісія не має коштів для транзиту українського зерна суходолом на тлі виходу Росії з "зернової угоди".

Крім того, ми раніше інформували, що через те, що Росія вийшла із "зернової угоди", світові ціни на зерно можуть зрости на 15%.

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