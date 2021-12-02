У США анонсували переговори Байдена і Путіна "найближчим часом"

Блінкен заявив, що США готові співпрацювати з Росією та Україною, щоб підтримати дипломатичний процес.
Президент Сполучених Штатів Джо Байден проведе прямі переговори з президентом Росії Володимиром Путіним найближчим часом.
Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен, інформує Reuters.
За підсумками зустрічей з міністрами закордонних справ України і Росії Дмитром Кулебою і Сергієм Лавровим Блінкен заявив, що Росія повинна піти на деескалацію конфлікту.
Він наголосив, що Україна жодним чином не становить загрози для РФ і не прагне до конфронтації, яка виправдовувала б військове втручання Росії.
За словами Блінкена, що Джо Байден і Володимир Путін, можливо, проведуть переговори найближчим часом.
Вчора, 1 грудня, представниця Білого дому Джен Псакі заявила, що поки що не може сказати будь-що про заплановані контакти лідера США Джо Байдена і президента Росії Володимира Путіна.
Раніше очільник Пентагона заявив про недопущення вторгнення "Радянського союзу" до України.
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