У США арештують $5,3 млн на рахунку російського олігарха-спонсора бойовиків з Донбасу

У США арештують $5,3 млн на рахунку російського олігарха-спонсора бойовиків з Донбасу

Федеральні прокурори Нью-Йорка оголосили 15 червня, що збираються арештувати понад 5,3 млн дол. з американського банківського рахунку, що належить російському підсанкційному олігарху Костянтину Малофєєву.

Нещодавно Малофєєв став мішенню США під час раунду санкцій, запроваджених проти Росії через війну в Україні.

Про це повідомляє CNN з посиланням на судові документи.

Там нагадали, що 20 квітня США оприлюднили санкції проти ключового комерційного банку та "глобальної мережі з понад 40 фізичних і юридичних осіб на чолі з російським олігархом Костянтином Малофєєвим".

Причини цих санкцій проти олігарха – "діяв або мав намір діяти від імені, прямо чи опосередковано" уряду Росії.

США наклали на Малофєєва санкції ще у грудні 2014 року за фінансування "сепаратистської діяльності на сході України" та за його тісні зв’язки з ватажками бойовиків Олександром Бородаєм, Ігорем Гіркіним (Стрєлковим) і "ДНР".

Додамо, що у грудні 2017 року Україна оголосила Малофєєва в міжнародний розшук.

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