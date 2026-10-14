У США дійсно думають над обмеженням розвідданих для України: що може зробити Трамп – ЗМІ

Володимир Зеленський і Дональд Трамп / © Володимир Зеленський

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В адміністрації президента США Дональда Трампа активно обговорюють можливість обмежити обмін розвідувальною інформацією з Україною. Йдеться, зокрема, про дані щодо цілей на території Росії.

Про це пише Semafor із посиланням на представника адміністрації Трампа.

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Напередодні сам президент США применшив значення цієї ідеї. У розмові з журналістами Трамп заявив, що Сполучені Штати й надалі діляться розвідданими з Україною та «допомагають їм». Водночас він наголосив, що його головна мета — завершити багаторічну війну Росії проти України.

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Однак, за словами співрозмовника Semafor, у Білому домі питання можливого скорочення обміну розвідданими справді перебуває на розгляді. При цьому єдиної позиції всередині адміністрації наразі немає.

Зокрема, директор ЦРУ Джон Реткліфф, як повідомляється, виступає проти такого кроку.

«Трамп дуже злий. Він міг би віддати такий наказ», — сказав представник адміністрації.

За його словами, одним із варіантів може бути припинення передачі Україні саме тієї розвідувальної інформації, яка стосується цілей усередині Росії.

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Раніше Трамп уже ненадовго призупиняв обмін розвідданими з Україною після напруженої зустрічі з президентом Володимиром Зеленським в Овальному кабінеті.

Нещодавно Зеленський також заявляв, що Україна не отримала від партнерів попередньої розвідувальної інформації про один із російських ракетних ударів.

Раніше Володимир Зеленський також повідомляв, що адміністрація президента США Дональда Трампа попереджала Київ, що може припинити обмін розвідувальною інформацією, якщо Україна не зупинить далекобійні удари по російських нафтопереробних заводах.

Що відомо про нічну атаку на Київ і попередження партнерів

Нагадаємо, у ніч проти 14 жовтня Росія атакувала Київ. Унаслідок ударів загинули троє людей, ще щонайменше 22 постраждали, серед них дитина. Найбільших руйнувань зазнав Деснянський район, де ракета влучила у багатоповерхівку. Пошкодження та пожежі також зафіксували в інших районах столиці.

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Під час першої хвилі атаки партнери не передали Україні попередження про застосування балістики. Начальник управління комунікацій Повітряних сил Юрій Ігнат уточнив, що під час трьох наступних хвиль відповідна інформація вже надходила.

Тієї ж ночі повідомлялося про обмеження в роботі Starlink. Волонтер Сергій Стерненко заявив, що через проблеми зі зв’язком було зірвано низку важливих місій. Спочатку термінали втрачали зв’язок під час руху зі швидкістю понад 160 км/год, однак згодом окремі військові повідомляли про проблеми вже на швидкості 60–70 км/год.

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