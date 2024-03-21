У США до обговорення пакета допомоги Україні та партнерам перейдуть вже найближчим часом - Джонсон

Основним пріоритетом Конгресу є погодження бюджету уряду США на 2024 рік, а оскільки це питання вже майже вирішене, то до пакета допомоги Україні та партнерам перейдуть вже найближчим часом. Про це під час пресконференція 20 березня заявив спікер Палати представників США, республіканець Майк Джонсон, - пише "Голос Америки".

Після розв'язання бюджетних питань, "переведемо увагу на це (додаткову допомогу американським союзникам - ред.) і не зволікатимемо з цим", – сказав Джонсон.

Конгрес має схвалити бюджет до 22 березня, інакше може відбутись так званий шатдаун, тимчасове припинення роботи урядових установ США. Однак, за словами Джонсона, бюджетні питання вже практично погоджені та мають бути проголосовані вже на цьому тижні, хоча цьому передували "суворі перемовини".

Водночас після 22 березня у засіданнях Палати представників починається двотижнева перерва, тож до законопроєкту про фінансування допомоги Україні, Ізраїлю та іншим партнерам США законодавці, найімовірніше, перейдуть після 8 квітня. Водночас поки немає гарантій, що, винісши на розгляд, законодавці одразу проголосують за допомогу.

"Зараз не йдеться про механізм фінансування конкретно України. Ми говоримо про весь пакет додаткового фінансування для партнерів, – заявив Джонсон. – Я думаю, що у свідомості багатьох людей є велика різниця між летальною допомогою для України та гуманітарною складовою. Також зараз багато обговорюють REPO Act, - законопроєкт який дозволить використовувати конфісковані активи російських олігархів і таким чином, частково оплачувати допомогу Україні. Крім того, обговорюється концепція надання допомоги в кредит".

"Серед законодавців зараз ведеться багато вдумливої, цілеспрямованої роботи та обговорення цього питання. Ми розуміємо роль, яку відіграє Америка у світі. Ми розуміємо важливість надіслати світові потужний сигнал про те, що ми підтримуємо наших союзників і не можемо дозволити терористам і тиранам крокувати світом", – заявив спікер.

Натомість колишня спікерка Палати представників демократка Ненсі Пелосі закликала винести на голосування законопроєкт, який уже пройшов погодження у Сенаті. Водночас за її словами, нині важливо погодити допомогу Києву якомога швидше, тож демократи можуть підтримати й альтернативний варіант законопроєкту. "Погодьмо вже хоч щось і зробімо це якомога швидше", - сказала Пелосі.

Пелосі додала: "Критично необхідно, щоб ми це зробили, щоб Конгрес це зробив. Пакет допомоги вже був прийнятий у Сенаті із двопартійною підтримкою. Ми сподіваємося, що його винесуть на розгляд і в Палаті представників. Спікер казав, що не хотів переходити до цього, перш ніж профінансує уряд. Це питання мають закрити вже дуже скоро, за кілька днів. Тож, сподіваюся, наступною буде допомога Україні".

Нагадаємо, спікер Майк Джонсон обіцяв розблокувати допомогу Україні, але підтримка України відрізнятиметься від того, що ухвалив Сенат.

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