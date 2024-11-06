У США добігає до завершення голосування за нового президента країни

У 44 штатах США завершилося голосування на виборах президента, Сенату та Палати представників.

Про це пише Укрінформ.

О 22:00 за східноамериканським часом (5:00 за Києвом) закрилися виборчі дільниці у штатах Монтана, Невада та Юта.

За годину до того голосування завершилося в Аризоні, Колорадо, Айові, Канзасі, Луїзіані, Мічигані, Міннесоті, Небрасці, Нью-Мексико, Нью-Йорку, Північній Дакоті, Техасі, Вісконсині та Вайомінгу.

О 20:30 закрилися дільниці в Арканзасі.

О 23:00 (6:00 за Києвом) завершиться голосування у західних штатах на тихоокеанському узбережжі – Каліфорнії, Орегоні, Вашингтоні, а також в Айдахо.

Опівночі за східноамериканським часом будуть закриті виборчі дільниці на Гаваях, о 1:00 – на Алясці.

За останніми даними CNN, у ключових штатах, які визначають долю виборах, результати такі: у Мічигані за Гарріс проголосували 49,8%, за Трампа – 48,3% (оброблено 21% бюлетенів); у Пенсильванії, відповідно, – 48,2% і 50,08% (55% бюлетенів); Північній Кароліні – 47,9% і 50,7% (83%); Джорджії – 48,0% і 51,2% (86%); Вісконсині – 49,4% і 48,9% (50%); Аризоні – 49,5% і 49,7% (51% бюлетенів). Стосовно Невади даних поки що немає.

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Нагадаємо, ТСН.ua пропонує стежити за свіжими новинами в текстовій онлайн-трансляції, де ми розповідатимемо про все довкола голосування та оперативно повідомимо результати виборів у США.

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