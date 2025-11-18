У США дорікнули Євросоюзу через позицію щодо Росії: що не сподобалось Вашингтону

Володимир Путін. / © Associated Press

Європейські союзники США повинні зайняти «більш агресивну» позицію щодо агресорки Російської Федерації.

Про це заявив посол США в НАТО Метью Вітакер в інтерв'ю Bloomberg.

З його слів, країни Європи мали б просуватися вперед з планами використання заморожених російських активів для фінансування України. Вітаккер наголошує, що саме це стане «важливим кроком» у забезпеченні фінансування Києва на наступні «декілька років» в економічному та військовому плані.

«Але я думаю, що це також вкаже на новий крок — більш агресивну Європу. Настав час для них діяти сміливо», - висловився Вітакер.

Своєю чергою, Bloomberg наголошує, що ЄС намагається домовитися про план використання заморожених активів для фінансування кредитів Україні. Однак Бельгія, яка зберігає більшу частину активів у депозитарії Euroclear, висловила заперечення щодо перспективи судових позовів та каральних заходів з боку Росії.

Вітакер похвалив європейських членів НАТО за виконання обіцянок збільшити витрати на оборону. Він наголосив, що «загалом дуже задоволений» реакцією на тиск США.

З його слів, законопроект про санкції, який «нищівно розчавлює кістки» в Конгресі, «просто чекає на зелене світло». Вітакер наголосив, що президент Дональд Трамп його підтримує — і, можливо, захоче додати до нього Іран.

Нагадаємо, комісар Єврокомісії з питань оборони та космосу Андрюс Кубілюс шокували зізнанням, чому їхня допомога Україні не змінює перебіг війни. За його словами, від початку повномасштабної війни Європа допомагала Україні “навіть більше за Сполучені Штати”. За ці три роки євродопомога становила близько 170 млрд євро.