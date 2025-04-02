У США готують безпрецедентні санкції проти РФ через відмову припинити війну

США готують жорсткі санкції проти РФ / © Associated Press

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В Сенаті Сполучених Штатів представили законопроєкт про санкції проти Росії, яким пропонується введення 500% тариф на імпорт товарів з країн, що купують російську нафту та іншу сировину.

Про це інформує The Washington Times.

Законопроект був представлений сенаторами від Республіканської партії Ліндсі Гремом та Демократичної партії Річардом Блюменталем.

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Всього співавторами законопроекту виступили 50 сенаторів по 25 від Республіканської та Демократичної партій.

"У Сенаті Сполучених Штатів домінує думка, що Росія є агресором, і що ця жахлива війна та агресія Путіна мають припинитися зараз і стримуватися в майбутньому", - йдеться у спільній заяві сенаторів.

У законопроекту пропонується введення первинних та вторинних санкцій проти Росії та осіб, які підтримують агресію Кремля проти України. Ці обмеження будуть застосовані, якщо мирна угода не буде досягнута, або буде досягнута і порушена Росією.

Крім того, даним законопроєктом дозволяється введення 500% тариф на імпортні товари з країн, що купують російську нафту, газ, уран та інші продукти.

Сенатори, які представили законопроєкт, висловили сподівання, що 2025 році президент Трамп і його команда "досягнуть того, що не вдавалося світу в минулому: остаточно припинять російську агресію проти України і забезпечать виживання вільної та демократичної України".

"Ці санкції проти Росії вже готові і отримають переважну двопартійну, двопалатну підтримку, якщо будуть представлені на голосування в Сенаті та Палаті представників", - зазначили автори документа.

Раніше повідомлялося, що президент США Дональд Трамп розчарований діями Путіна і вважає, що Росія гальмує переговори про всеосяжне припинення вогню.

Ми раніше інформували, що у Кремлі не вірять у "гнів" Трампа, тому Москва майже не реагує на погрози США.