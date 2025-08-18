У США готують законопроєкт щодо визнання РФ і Білорусі спонсорами тероризму

РФ та Білорусь можуть визнати спонсорами тероризму

Американські сенатори Ліндсі Грем та Річард Блюменталь працюють над можливим законопроєктом, який визнає Росію і Білорусь державами-спонсорами тероризму.

Про це повідомила журналістка NBC News Крістен Волкер у соцмережі Х.

За її словами, інформацію підтвердило джерело, знайоме з текстом документа.

«Сенатори Ліндсі Грем, член Конгресу, і Річард Блюменталь, демократ від Коннектикуту, розглядають можливість внесення до Сенату законопроєкту, який, у разі ухвалення, може визнати Росію і Білорусь державами-спонсорами тероризму через викрадення українських дітей», — написала Волкер.

Раніше повідомлялося, що нещодавно було виявлено онлайн-ресурс, де російські загарбники «пропонують обрати» українську дитину за описом, ніби це товар, а не людина.

Ми раніше інформували, що дружина президента США Дональда Трампа, Меланія Трамп, написала листа диктатору Путіну, в якому торкнулася теми викрадення українських дітей.