У США готують законопроєкт щодо визнання РФ і Білорусі спонсорами тероризму
У Конгресі США розглядають ініціативу, яка може офіційно закріпити статус Росії та Білорусі як держав-спонсорів тероризму через депортацію українських дітей.
Американські сенатори Ліндсі Грем та Річард Блюменталь працюють над можливим законопроєктом, який визнає Росію і Білорусь державами-спонсорами тероризму.
Про це повідомила журналістка NBC News Крістен Волкер у соцмережі Х.
За її словами, інформацію підтвердило джерело, знайоме з текстом документа.
«Сенатори Ліндсі Грем, член Конгресу, і Річард Блюменталь, демократ від Коннектикуту, розглядають можливість внесення до Сенату законопроєкту, який, у разі ухвалення, може визнати Росію і Білорусь державами-спонсорами тероризму через викрадення українських дітей», — написала Волкер.
Раніше повідомлялося, що нещодавно було виявлено онлайн-ресурс, де російські загарбники «пропонують обрати» українську дитину за описом, ніби це товар, а не людина.
Ми раніше інформували, що дружина президента США Дональда Трампа, Меланія Трамп, написала листа диктатору Путіну, в якому торкнулася теми викрадення українських дітей.