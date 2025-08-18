ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
Кількість переглядів
135
Час на прочитання
1 хв

У США готують законопроєкт щодо визнання РФ і Білорусі спонсорами тероризму

У Конгресі США розглядають ініціативу, яка може офіційно закріпити статус Росії та Білорусі як держав-спонсорів тероризму через депортацію українських дітей.

Автор публікації
Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
РФ та Білорусь можуть визнати спонсорами тероризму

РФ та Білорусь можуть визнати спонсорами тероризму

Американські сенатори Ліндсі Грем та Річард Блюменталь працюють над можливим законопроєктом, який визнає Росію і Білорусь державами-спонсорами тероризму.

Про це повідомила журналістка NBC News Крістен Волкер у соцмережі Х.

За її словами, інформацію підтвердило джерело, знайоме з текстом документа.

«Сенатори Ліндсі Грем, член Конгресу, і Річард Блюменталь, демократ від Коннектикуту, розглядають можливість внесення до Сенату законопроєкту, який, у разі ухвалення, може визнати Росію і Білорусь державами-спонсорами тероризму через викрадення українських дітей», — написала Волкер.

Раніше повідомлялося, що нещодавно було виявлено онлайн-ресурс, де російські загарбники «пропонують обрати» українську дитину за описом, ніби це товар, а не людина.

Ми раніше інформували, що дружина президента США Дональда Трампа, Меланія Трамп, написала листа диктатору Путіну, в якому торкнулася теми викрадення українських дітей.

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie