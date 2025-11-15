Конгрес США / © Associated Press

У Республіканській партії США справді існує впливова та гучна пропутінська фракція, яка активно просуває проросійські наративи. Саме ці політики, за словами Андерса Аслунда, допомогли президентові США Дональду Трампу заблокувати всю американську допомогу Україні.

Про це міжнародний експерт заявив в інтерв’ю ведучому програми «Студія Захід» Антону Борковському.

Аслунд зауважив, що найбільш показовими є звинувачення у корупції, які лунають від держав, де ця проблема значно глибша.

«Показово — найгучніші звинувачення у корупції в бік України лунають від тих, хто сам має серйозні проблеми у цій сфері. Насамперед це Путін, який постійно дорікає Україні корупцією, хоча Росія посідає 154-те місце зі 180 у Індексі сприйняття корупції Transparency International. Україна, навпаки, демонструє поступ: за останнє десятиліття вона піднялася зі 142-го на 105-те місце. Це все ще далеко не ідеальний показник, але прогрес очевидний», — сказав Аслунд.

Серед тих, хто регулярно критикує Україну, він назвав і прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана.

«За даними Transparency International, Угорщина опустилася нижче Болгарії та Румунії, ставши найбільш корумпованою країною Європейського Союзу. Тож найкорумпованіші держави нерідко найгучніше критикують Україну — не тому, що вболівають за її розвиток, а тому, що хочуть, щоб вона залишалася слабкою і корумпованою», — зазначив він.

Аслунд наголосив, що ці ж наративи дедалі активніше ширяться і в США. Він згадав медіаособистість Такера Карлсона, якого назвав: «праворадикальним коментатором із виразною проросійською позицією», наголосивши, що той записував інтерв’ю з Путіним у Москві й «захоплено розповідав, яка Москва „чудова“».

Економіст підкреслив, що в Республіканській партії є фракція, яка просуває інтереси Кремля й активно впливає на позицію США.

«У Республіканській партії справді існує пропутінська, проросійська фракція, досить гучна та впливова. Саме ці політики допомогли Трампу заблокувати всю американську допомогу Україні», — зазначив він.

Водночас Аслунд уточнив, що на рівні всієї країни їхній вплив не є визначальним.

Коментуючи позиції європейських країн, він зазначив, що стабільно негативну лінію щодо України займають Угорщина та Словаччина за уряду Роберта Фіцо, а тепер до них додається і уряд Чехії під керівництвом Андрея Бабіша. За його словами, ці держави послідовно створюють перешкоди.

«Вони й надалі використовуватимуть ситуацію, щоб намагатися блокувати допомогу ЄС Україні та запровадження санкцій проти Росії, як це вже не раз робили раніше», — сказав Аслунд.

Раніше повідомлялося, що адміністрація Дональда Трампа готується депортувати багатьох українців з остаточними наказами про вислання на зруйновану війною батьківщину.

Ми раніше інформували, що президент Володимир Зеленський заявив, що Путін намагається залякати Європу, а Україна потребує використання заморожених російських активів, щоб посилити ППО та виробництво безпілотників.