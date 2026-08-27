У США хочуть вдарити "кувалдою" по Росії - Reuters

Річард Блюменталь / © Associated Press

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Американський сенатор-демократ від Коннектикуту Річард Блюменталь заявив, що розраховує на ухвалення Палатою представників США нового масштабного пакету санкцій проти Росії у вересні.

Про це повідомило інформаційне агентство Reuters.

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Законопроєкт має скоротити доходи Москви від експорту енергоносіїв і посилити економічний тиск на Кремль. Ініціатива вже отримала широку підтримку республіканців і пройшла перше голосування в Сенаті.

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Блюменталь є одним із авторів документа — він назвав його «кувалдою», яка може вдарити по можливостях російського диктатора Володимира Путіна фінансувати війну проти України.

Більшість демократів підтримують посилення санкцій проти Росії. Водночас частина законодавців висловлює занепокоєння через широкі повноваження, які документ може надати Трампу щодо запровадження нових тарифів. Вони побоюються, що під додаткові мита можуть потрапити навіть союзники США. Блюменталь заявив, що передбачені законопроєктом винятки мають захистити європейських партнерів від таких заходів.

Санкції проти Росії — що відомо

Сенат США підтримав законопроєкт про нові санкції проти Росії та Ірану, одним із головних авторів якого був покійний республіканець Ліндсі Грем.

На цьому тлі сенатори-демократи Елізабет Воррен і Крістофер Кунс звернулися до держсекретаря США Марко Рубіо та міністра фінансів Скотта Бессента.

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Вони вимагають пояснити, чому адміністрація Трампа вже 17 місяців не запроваджує регулярні санкції проти компаній, банків та інших структур, які допомагають Росії обходити чинні обмеження. Законодавці наголосили, що мирні переговори не дали результату, а останні великі санкції Вашингтон ввів у жовтні 2025 року.

Також повідомлялося, що Євросоюз готує наймасштабніший пакет санкцій проти Росії за весь час повномасштабної війни проти України. Новий пакет збільшить кількість підсанкційних структур на третину.

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