У США хвалять Трампа, але бояться "перемоги" Путіна: CNN про сумніви серед республіканців

Республіканські законодавці переважно схвалили зустріч президента Дональда Трампа з Володимиром Путіним та спробу посадити російського “фюрера” в одну кімнату з президентом України Володимиром Зеленським. Втім, серед республіканців побоюються, що господар Кремля врешті може отримати забагато.

Про це йдеться у статті CNN.

Республіканці та союзники Трампа останніми днями поєднували свою майже похвалу Трампу з нотками застереження щодо того, що буде далі. Вони часто м’яко підштовхували очільника Білого дому до більшого скептичного та жорсткого ставлення до Путіна, ніж він робив це публічно. Ба більше - вони відверто стурбовані тим, що цей процес може призвести до “перемоги” Путіна. І цей – страх, як показують опитування, поділяють багато американців.

Чи не найвідвертішим був сенатор-республіканець з Північної Кароліни Том Тілліс. Він заявив, що Путін явно тягне Трампа на свою користь, і застеріг від «навіть крихітної перемоги» для російського президента.

“Провокація Путіна полягає в страху, що колишній радянський сателіт може стати процвітаючою західною демократією. Це буде початком кінця його невдалого комуністичного тоталітарного досвіду. І навіть незначна перемога підтвердить його переконання, що цей світ має бути під тоталітарним правлінням», – сказав Тілліс.

Інші були більш обережними, але також говорили серйозні тривожні сигнали щодо того, що Трамп може спробувати піти на поступки.

Сенатор Ліндсі Грем з Південної Кароліни неодноразово застерігав, що будь-які «обміни землями» повинні лише визнавати частини України такими, що перебувають під контролем Росії, а не фактично передавати їх до складу Росії.

“Будьте дуже обережні, винагороджуючи Путіна, надаючи йому право власності на українську землю силою зброї”, – сказав Грем.

Це, переконаний він, може надихнути Китай на спробу захопити Тайвань силою.

“Китай спостерігає. Не робіть нічого в Україні, що могло б спонукати Китай захопити Тайвань”, - наголосив сенатор.

Сенатор з Техасу Тед Круз висловив упевненість, що Трамп таки досягне мирної угоди, Але, наголошує він, є одне важливе застереження.

«Я закликав президента Трампа вирішити це питання таким чином, щоб це стало чіткою та помітною втратою для Росії та Путін. Росія не наш друг, Путін не наш друга”, - сказав республіканець.

Представник Палати представників Джо Вілсон з Південної Кароліни неодноразово хвалив Трампа за те, що він розгледів брехню "військового злочинця Путіна, який вводить світ в оману”.

“Але я погоджуюся з тим, що раніше казав Дональд Трамп: вранці він чудово розмовляє з Путіним, а вдень воєнний злочинець Путін скоює вбивчі напади”, - додав він.

Втім, найкритичнішим республіканцем у Палаті представників був Дон Бейкон із Небраски, який заявив, що підтримує мирні переговори. Однак потім він припустив, що дивні нещодавні коментарі Трампа про те, що Україна здатна досягти миру, не були випадковими .

“Твердження, що Україна може мати мир завтра, якщо захоче, — це заява, яка вимагає від неї капітуляції перед російським вторгненням. Ми повинні вести переговори з моральною ясністю, знаючи, що Росія розпочала цю війну своїм безжальним вторгненням. Ми не повинні винагороджувати варварство”, - висловився сказав Бейкон.

“Ці республіканці не єдині, хто, схоже, боїться, що Путін отримає забагато. Опитування показують, що багато американців погоджуються з цим”, - наголошує CNN.

Нещодавнє опитування Fox News показало, що американці вважають, що 58 % проти 35%, що Путін мав «перевагу» над Трампом напередодні їхнього саміту. Велика кількість американців давно вважає, що Трамп занадто прихильний до диктатора РФ.

Окрім того, опитування Gallup показало, що 7 з 10 американців принаймні «дещо» стурбовані тим, що мирна угода буде занадто вигідною для Росії.

“Переговори щодо реальної мирної угоди означають з'ясування суті того, що є прийнятною поступкою. І це, очевидно, досить ляклива перспектива для багатьох прихильників Росії, які роками мовчки спостерігали, як Трамп та його партія віддаляються від України”, - йдеться у статті.

Нагадаємо, опитування Pew Research Center показало, що більшість американців не довіряють Трампу у питаннях війни РФ проти України. Згідно з даними дослідження, більшість респондентів заявили, що «не дуже впевнені» або «зовсім не впевнені» у здатності глави Білого дому ухвалювати зважені кроки у цьому конфлікті. Ще 28% вважають, що він зберігає правильний баланс у підходах до сторін війни