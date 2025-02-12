У США команда Маска оголосила про мільйонні скорочення у сфері освіти

Команда мільйонера Ілона Маска щодо скорочення витрат оголосила про низку скорочень у Департаменті освіти США на загальну суму понад 900 мільйонів доларів.

Про це пише New York Times.

"Очевидно, це спрямоване на те, щоб придушити дослідницьке відділення департаменту, Інститут освітніх наук", — пише видання.

Команда, яку зібрав Маск, яка працювала у відносній таємниці, закриваючи інші агентства, такі як USAID. та скорочуючи інші державні програми, повідомила у соціальних мережах, що Департамент освіти "розірвав" 89 контрактів, а також 29 грантів, пов’язаних із навчанням різноманітності та рівності.

Більшість, якщо не всі, скорочення контрактів вплинули на портфель Інституту наук про освіту, включаючи гранти на освітні інновації та дослідження та огляд проєктів, пов’язаних з What Works Clearinghouse, який проводить і курує дослідження найкращих практик в освіті, за словами трьох осіб, знайомих із контрактами департаменту.

"Люди побажали залишитися анонімними через страх помсти, оскільки вони не були уповноважені обговорювати скорочення", — пише видання.

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Менш ніж через два тижні після оприлюднення нових даних федерального тестування, які показують історично низькі показники читання, скорочення, ймовірно, торкнуться досліджень, покликаних відповісти на запитання про деякі з найбільших проблем американської освіти після пандемії Covid-19, таких як прогули та поведінкові проблеми учнів.

Днями Маск розкритикував федеральну бюрократію як пронизану шахрайством і марнотратством, не надавши доказів. Він захищав роботу своєї команди як радикально прозору, навіть коли співробітники Департаменту освіти та підрядники несамовито намагалися зрозуміти масштаби скорочень.

"У нас є ця невибрана, четверта неконституційна гілка влади, якою є бюрократія, яка зараз багато в чому має більше влади, ніж будь-який обраний представник. І це не те, чого хочуть люди, і це не відповідає волі народу", — заявив Маск.

Раніше Ілон Маск назвав USAID злочинною організацією. Він заявив, що USAID, використовуючи "податкові долари, фінансувало дослідження біологічної зброї, зокрема COVID-19, які вбили мільйони людей".

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