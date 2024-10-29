У США критично тануть запаси ракет через війни в Україні і на Близькому Сході — WSJ

У США закінчуються запаси ракет для ППО через війни в Україні та на Близькому Сході.

У США виснажуються запаси деяких типів ракет для систем протиповітряної оборони. Це ставить під сумнів готовність Пентагону реагувати на війни в Європі та на Близькому Сході, а також на потенційний конфлікт у Тихому океані.

Про це пише видання The Wall Street Journal.

Зазначається, що ракети-перехоплювачі швидко стають найбільш затребуваними боєприпасами під час кризи на Близькому Сході, оскільки Ізраїль та інші союзники США стикаються зі зростаючою загрозою від іранських ракет і безпілотників. Нестача може стати ще більш гострою після ізраїльської відповіді Ірану, які можуть викликати нову хвилю атак з боку Тегерана.

Ракети Standard Missiles, які зазвичай запускаються з кораблів і бувають різних типів, є одними з найпоширеніших перехоплювачів, які США використовують для захисту ізраїльської території, і мають вирішальне значення для припинення атак хуситів на кораблі в Червоному морі.

Активне використання обмеженого запасу ракет-перехоплювачів Пентагону викликає побоювання щодо спроможності США та їхніх союзників йти в ногу з несподівано високим попитом, спричиненим війнами на Близькому Сході та в Україні. За словами аналітиків і чиновників, Пентагон побоюється, що його запаси можуть вичерпатися швидше, ніж можуть виробляти ракети, що зробить США вразливими в потенційному конфлікті в Тихому океані.

"США не створили оборонну промислову базу, призначену для великомасштабної війни на виснаження як у Європі, так і на Близькому Сході, водночас відповідаючи власним стандартам готовності", - сказав Еліас Юсиф, науковий співробітник і заступник директора програми з оборони в Стимсонівському центрі у Вашингтоні. "І обидві ці війни - затяжні конфлікти, що не входило в оборонне планування США".

Збільшення виробництва зброї виявилося складним завданням для Пентагону, оскільки це часто вимагає від компаній відкриття нових виробничих ліній, розширення потужностей і найму додаткових працівників. Компанії часто не хочуть вкладати кошти в розширення, не знаючи, що Пентагон зобов'язується закуповувати зброю в більшому обсязі тривалий час.

"Ми витрачаємо рік на ракети Standard Missiles - це стандартні ракети, які мають бути частиною переозброєння на випадок агресії Китаю", - сказав Марк Монтгомері, контр-адмірал у відставці, старший директор Фонду захисту демократій, консервативного аналітичного центру у Вашингтоні. "Таким чином, на 100% ми, вкотре діючи на Близькому Сході, підриваємо готовність ВМС до виконання операцій у Тихому океані".

Нагадаємо, раніше видання The Washington Post написало, що США не бачать сенсу надавати Україні далекобійну зброю.

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