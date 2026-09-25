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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
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74
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У США люди Трампа таємно зустрілися із посланцем Путіна — Bloomberg

Сторони обговорили співпрацю між Сполученими Штатами та Росією та мирне врегулювання війни в Україні.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
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Кирило Дмитрієв

Кирило Дмитрієв / © Getty Images

Спецпосланці президента — США Стів Віткофф і Джаред Кушнер — зустрілися в Нью-Йорку зі спецпредставником російського диктатора Кирилом Дмитрієвим.

Про повідомляє видання Bloomberg.

За даними медіа, обговорювалися співпраця між Росією та США, а також мирне врегулювання війни РФ проти України.

Журналісти також зазначили, що Дмитрієв прибув до Нью-Йорка в рамках продовження зусиль із мирного врегулювання та російсько-американського діалогу після зустрічі Володимира Путіна з Віткоффом і Кушнером, що відбулася раніше у вересні.

Раніше повідомлялося, що США та Україна продовжують шукати формулу для обмеженої деескалації та поновлення повноцінних переговорів про завершення війни. Зокрема, президент України Володимир Зеленський 24 вересня розповів про три безпосередні кроки, які пропонує адміністрація Дональда Трампа.

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