У США натякнули, які гарантії безпеки може отримати Україна: деталі переговорів Зеленського і Трампа

Володимир Зеленський і Дональд Трамп / © Associated Press

Президент України Володимир Зеленський прибув до Флориди на тлі масованих російських ракетних і дронових атак по Києву. Обстріли стали черговим сигналом того, що Росія не припиняє війну навіть паралельно з активними мирними переговорами.

Про це йдеться в матеріалі CNN.

Зустріч Зеленського з президентом США Дональдом Трампом у резиденції Мар-а-Лаго запланована на 20:00 за київським часом. Вона має на меті зняти розбіжності щодо оновленого мирного плану, який США та Україна активно доопрацьовують останніми тижнями.

Як повідомляє CNN, первинний план із 28 пунктів, запропонований командою Трампа, Україна скоротила до 20 позицій. Американські дипломати ведуть інтенсивні консультації, намагаючись сформувати варіант угоди, який потенційно може влаштувати і Київ, і Москву.

Американські посадовці заявляють про значний прогрес. За їхніми словами, близько 90% положень потенційної угоди вже узгоджені. Цю оцінку підтвердив і сам Зеленський.

“Це непросто. Ніхто не каже, що все вдасться одразу. Але кожна зустріч і кожна розмова мають наближати нас до результату”, — наголосив президент України.

Найскладнішими залишаються близько 10% питань, зокрема тема територій. Росія продовжує наполягати на максималістських вимогах, включно з повним контролем над Донбасом. Водночас Зеленський заявив, що у разі згоди Росії на припинення вогню можливі рішення будуть винесені на всеукраїнський референдум, як того вимагає Конституція.

За інформацією CNN, США також запропонували низку нестандартних ідей для розблокування переговорів. Серед них — створення економічної вільної зони на сході України. Окремо обговорюється питання Запорізької АЕС: Київ пропонує спільне управління станцією США та Україною з розподілом виробленої електроенергії.

Ключовим питанням переговорів залишаються гарантії безпеки для України. Американські та європейські чиновники підтверджують, що на початку місяця в Берліні було напрацьовано пакет гарантій, який за своїм змістом наближений до статті 5 НАТО.

Цей пакет передбачає:

стримування подальшої російської агресії;

механізми моніторингу мирної угоди;

чітко визначені наслідки для Росії у разі її порушення.

Один із високопосадовців США назвав ці домовленості “найпотужнішим набором протоколів безпеки, який Україна коли-небудь отримувала”, не розкриваючи деталей. Інше джерело зазначило, що Трамп готовий винести підтримувані США гарантії безпеки на розгляд Конгресу, охарактеризувавши їх як “платиновий стандарт”.

За словами американських чиновників, Трамп переконаний, що зможе схилити Москву до прийняття цих гарантій. Також зазначається, що Росія нібито не заперечує проти вступу України до Європейського Союзу в межах мирної угоди.

Російська сторона участі у зустрічі не бере. Напередодні президент РФ Володимир Путін заявив, що у разі відмови Києва від мирного врегулювання Росія досягатиме своїх цілей військовим шляхом.

Тим часом, за даними Повітряних сил України, у ніч перед візитом Зеленського Росія випустила по Україні понад 500 дронів і десятки ракет.

Зеленський наголошує: ключова мета переговорів — не просто припинення бойових дій, а чіткі й надійні гарантії безпеки з боку США, які унеможливлять нову агресію після завершення війни.

Водночас європейські дипломати визнають: попри обережний оптимізм, будь-які переговори з Дональдом Трампом залишаються непередбачуваними.

“З Трампом не існує сценаріїв без ризику”, — зазначив один із представників НАТО.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський уже прибув до Маямі, де увечері (за київським часом) 28 грудня він має провести зустріч із президентом США Дональдом Трампом.