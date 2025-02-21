У США назвали головну умову для зустрічі Трампа і "фюрера" Путіна

Державний секретар Сполучених Штатів Америки Марко Рубіо підтвердив, що обговорював зустріч президента Дональда Трампа і "фюрера" РФ Володимира Путіна з російським міністром закордонних справ Сергієм Лавровим у Саудівській Аравії.

Про це він сказав в інтерв'ю Кетрін Геррідж.

"Зустрічі не буде, поки ми не дізнаємося, про що буде йтися", - сказав американський держсекретар під час переговорів в Ер-Ріяді Лаврову і російським офіційним особам.

Втім, каже Рубіо, зустріч двох президентів "багато в чому залежатиме від прогресу в припиненні війни в Україні".

"Зазвичай такі зустрічі не проводяться доти, доки ви не дізнаєтеся про якийсь результат або прогрес. Думаю, що час зустрічі багато в чому залежить від того, чи вдасться нам досягти прогресу в припиненні війни в Україні. Якщо вдасться, і ця зустріч стане укладенням угоди, я думаю, всі повинні святкувати, що президент Трамп - миротворець", - висловився американський політик.