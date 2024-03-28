У США назвали Макрона союзником і зробили заяву щодо відправлення військ до України

Вашингтон і Париж співпрацюють з над низкою питань, які пов’язані із підтримкою України.

Сполучені Штати Америки "плідно працюють" з французьким президентом Емманюелем Макроном щодо пов'язаних з підтримкою України питань. Втім, США не збираються відправляти своїх військових до України.

Про це вкотре заявив речник Державного департаменту США Метью Міллер.

Під час брифінгу представники ЗМІ попросили Міллера прокоментувати повідомлення про те, що американські посадовці були "розлючені" заявами Макрона щодо відправлення західних військових до України. Представник Держдепу зауважив, що не може коментувати це.

"Я не можу прокоментувати ці повідомлення і не збираюся детально коментувати зустріч, але, звичайно, ми чітко дали зрозуміти, що Сполучені Штати не збираються надсилати війська до України", - наголосив Міллер.

За його словами, Франція є давнім союзником США і вони "плідно працюють" з Макроном над низкою питань. Зокрема, щодо підтримки України.

Нагадаємо, видання Bloomberg з посиланням на власні джерела повідомило, що заяви Еммануеля Макрона щодо відправлення військ до України розлютили чиновників США, а також викликали критику з боку канцлера Німеччини Олафа Шольца. Дехто вважає, що це "може навіть спровокувати зіткнення з Москвою".

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