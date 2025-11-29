У Маямі відбудуться переговори делегацій України та США / © Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

Зустріч української делегації з американською стороною для обговорення мирного плану завершення війни в Україні відбудуться в неділю, 30 листопада, у Флориді.

Про це повідомило агентство Reuters з посиланням на неназваного високопосадовця США.

У повідомленні уточнили, що з українськими представниками зустрінеться державний секретар США Марко Рубіо, спеціальний посланець Стів Віткофф та зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер.

У вечірньому зверненні 29 листопада президент України Володимир Зеленський відзначив конструктивну позицію американської сторони перед переговорами стосовно завершення війни, які відбудуться найближчим часом.

Український президент також повідомив, що українська делегація прибуде до США в суботу увечері за місцевим часом.

Раніше Володимир Зеленський затвердив оновлений склад української делегації, яка вестиме переговори зі Сполученими Штатами, іншими міжнародними партнерами та представниками РФ щодо досягнення стійкого й справедливого миру. Переговорну групу очолив секретар РНБО Рустем Умєров.

Нагадаємо, 23 листопада у Женеві відбулися переговори між делегаціями України, США та провідних європейських країн, де обговорювався 28-пунктовий план припинення війни.

На основі проведених консультацій сторони підготували оновлений рамковий документ щодо припинення вогню в Україні.