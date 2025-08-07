У США назвали головну умову зустрічі Трампа із Зеленським та Путіним

Путін, Трамп, Зеленський. / © ТСН.ua

Президент США Дональд Трамп зможе провести зустріч з українським колегою Володимиром Зеленським та “фюрером” РФ Володимиром Путіним за умови що позиції Києва, Москви та європейських партнерів вдасться зблизити.

Про це заявив держсекретар США Марко Рубіо в інтерв’ю телеканалу Fox Business.

За словами Рубіо, США вперше отримали чіткі сигнали, "що Росія могла б попросити, щоб покласти край війні". Втім, він не розкрив умов Кремля.

"Ми маємо краще розуміння умов, на яких Росія буде готова закінчити війну. Зараз нам треба буде порівняти це з тим, на що погодяться європейці, і на що будуть готові українці. Нам потрібно зрозуміти, як ці позиції наблизити одна до одної”, - наголосив посадовець.

Він каже, якщо Вашингтону “вдасться звести їх досить близько те, що хочуть росіяни, і те, що хочуть українці, тоді президент матиме можливість провести зустріч, в якій візьмуть участь обоє – Путін і Зеленський".

Держсекретар вкотре наголосив, що ключовими можуть стати територіальні питання. На певному етапі перемовин повинне статися припинення вогню.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп похвалився "прогресом" після того, як його посланець Стів Віткофф завершив переговори з російським диктатором Путіним щодо війни в Україні. Інших деталей він не уточнив. Чи означає це подовження дедлайну ультиматуму Трампа або його скасування, глава Білого дому не пояснив.

Окрім того, Дональд Трамп анонсував зустріч з російським диктатором Володимиром Путіним "дуже скоро". Заява американського лідера з’явилася після "дуже добрих розмов", які відбулися між сторонами.