У США назвали ідею триденного перемир’я від Путіна "абсурдною": в Зеленського відреагували

Андрій Єрмак / © Telegram / Андрій Єрмак

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Спецпредставник США з питань України та Росії Кіт Келлог заявив, що Штати прагнуть довгострокового припинення вогню, а не тимчасової паузи.

Про це він сказав в ефірі Fox News.

Коментуючи прогрес мирних переговорів» Келлог підкреслив, що зараз США перебувають у «вигідному становищі» щодо підтримки України.

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Також він відкинув ідею триденного перемир’я, та назвав її «абсурдною».

Келлог нагадав що Трамп виступає за всеосяжне припинення вогню «на морі, в повітрі, на суші, щодо інфраструктури» мінімум на 30 днів із можливістю продовження.

Своєю чергою керівник Офісу Президента Андрій Єрмак подякував Кіту Келлогу та президенту США Дональду Трампу за підтримку української позиції щодо перемир’я.

«Дякую спецпредставнику президента США Кіту Келлогу за його роботу і підтримку позиції, що вогонь має бути припинений повністю. Це розуміють всі, хто хоче завершення війни», — написав Єрмак у своєму Telegram.

Він також подякував президенту США за підтримку ідеї повного припинення вогню.

«Щоб завершити війну, має бути перший крок — жодних обстрілів, штурмових дій, ударів з повітря. Ніякого вогню», — наголосив керівник ОП.

Нагадаємо, президент Росії Володимир Путіна оголосив «перемир’я» з опівночі на 8 травня до опівночі проти 11 травня.

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