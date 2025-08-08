У США назвали "ключ" для завершення війни в Україні

Прапор США. / © Associated Press

Переговори з агресоркою Російською Федерацією необхідні для завершення війни в Україні.

Про це заявив заступник речника американського Державного департаменту Томмі Піггот, повідомляють Новини.LIVE.

З його слів, для дипломатичного вирішення конфлікту необхідно залучити усі сторони до діалогу. Піггот наголошує, перш за все - це “не питання довіри” до “фюрера” РФ Володимира Путіна, а це - “питання дій”.

“Президент (Дональд Трамп - Ред.) описав те, наскільки він розчарований діями, які ми бачили з боку Росії впродовж останніх тижнів. Він говорив про необхідність побачити дії, а не лише слова… Залучення сторін до переговорів є ключем до дипломатичного вирішення цього конфлікту”, - наголосив представник Держдепу США.

Нагадаємо, держсекретар Марко Рубіо заявив, що США вперше отримали сигнали Кремля щодо умов завершення війни. Сталося це після останнього візиту спецпредставника Стіва Віткоффа до Москви. З його слів, нібито зараз вперше, стало зрозуміло, “що Росія могла б попросити, щоб покласти край війні”. Втім, він не розкрив самих умов Кремля.

Разом з тим у Вашингтоні не заперечують те, що сам Володимир Путін затягує процес переговорів. Однак, кажуть в Держдепі, можливі санкції США, якими пригрозив Росії президент Дональд Трамп, змінили позицію “фюрера” щодо перемовин.