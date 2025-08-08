ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
Кількість переглядів
1616
Час на прочитання
1 хв

У США назвали "ключ" для завершення війни в Україні

У Вашингтоні наголошують, що президент Трамп неабияк розчарований діями Москви.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Прапор США.

Прапор США. / © Associated Press

Переговори з агресоркою Російською Федерацією необхідні для завершення війни в Україні.

Про це заявив заступник речника американського Державного департаменту Томмі Піггот, повідомляють Новини.LIVE.

З його слів, для дипломатичного вирішення конфлікту необхідно залучити усі сторони до діалогу. Піггот наголошує, перш за все - це “не питання довіри” до “фюрера” РФ Володимира Путіна, а це - “питання дій”.

“Президент (Дональд Трамп - Ред.) описав те, наскільки він розчарований діями, які ми бачили з боку Росії впродовж останніх тижнів. Він говорив про необхідність побачити дії, а не лише слова… Залучення сторін до переговорів є ключем до дипломатичного вирішення цього конфлікту”, - наголосив представник Держдепу США.

Нагадаємо, держсекретар Марко Рубіо заявив, що США вперше отримали сигнали Кремля щодо умов завершення війни. Сталося це після останнього візиту спецпредставника Стіва Віткоффа до Москви. З його слів, нібито зараз вперше, стало зрозуміло, “що Росія могла б попросити, щоб покласти край війні”. Втім, він не розкрив самих умов Кремля.

Разом з тим у Вашингтоні не заперечують те, що сам Володимир Путін затягує процес переговорів. Однак, кажуть в Держдепі, можливі санкції США, якими пригрозив Росії президент Дональд Трамп, змінили позицію “фюрера” щодо перемовин.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie