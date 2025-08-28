ТСН у соціальних мережах

У США назвали країну, яка є спонсором вторгнення Росії до України

Американський посадовець наголошує, що Нью-Делі фінансує вторгнення до України, назвавши конфлікт "війною Моді".

Олена Капнік
Нарендра Моді і Володимир Путін.

Нарендра Моді і Володимир Путін. / © Associated Press

Індія закуповує російську нафту і таким чином фінансує військову машину РФ та допомагає Кремлю вести війну проти України. На Нью-Делі варто посилити тиск.

Про це заявив радник Білого дому з торгівлі Пітер Наварро в інтерв'ю Bloomberg.

Американський політик наголосив, що Індія фінансує вторгнення до України. Ба більше, наголошує він, індійський прем'єр-міністр Нарендра Моді підтримує "військову машину".

"Я маю на увазі війну Моді, тому що шлях до миру частково проходить через Нью-Делі", — сказав Наварро.

З його слів, Нью-Делі, закуповуючи російську нафту "зі знижкою", допомагає Москві, а натомість шкодить Сполученим Штатам, які фінансують Україну.

"Усі в Америці програють через те, що робить Індія. Споживачі, бізнес, робітники втрачають, тому що високі тарифи Індії позбавляють нас робочих місць, заводів, доходів і вищих зарплат. А потім платники податків програють, тому що нам доводиться фінансувати війну Моді", — додав він.

Як повідомляло видання Reuters з посиланням на оцінки аналітиків, Індія втратить вдвічі більше, ніж заробила на нафті з Росії. Зазначається, що до війни країна практично не купувала російську нафту, а постачання становило менше 1% індійського нафтового імпорту. Втім, тепер Нью-Делі збільшило закупівлю до 42% від свого сукупного імпорту.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп запровадив загальний 25-відсотковий тариф на індійські товари 1 серпня, а потім пригрозив ще більше — додав ще 25 відсотків виконавчим указом, щоб покарати Індію за фінансування війни Росії в Україні шляхом купівлі величезних обсягів російської нафти. Нова загальна ставка у розмірі 50 відсотків має набути чинності 27 серпня.

