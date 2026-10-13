У США неочікувано назвали країни, які допомагають Путіну воювати

Володимир Путін. / © Associated Press

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Обмін розвідувальною інформацією між Україною та США відбувається в обох напрямках. Українські дані допомагають Вашингтону оцінювати загрози на тлі найнебезпечнішої міжнародної безпекової ситуації за багато років.

Про це заявив голова комітету Сенату США зі збройних сил Роджер Вікер на Варшавському безпековому форумі, повідомляє «Укрінформ».

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За словами сенатора, Вашингтон передає Києву розвідувальну інформацію, але й сам отримує чимало даних від української сторони. Він наголосив, що така співпраця є «вулицею з двостороннім рухом».

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Водночас Вікер заявив, що світ зіткнувся з надзвичайно серйозною загрозою міжнародній безпеці. Він пов’язав її з діями Росії, Китаю, Північної Кореї та Ірану, яких назвав «віссю агресії».

На думку сенатора, ці держави допомагають одна одній. Американський посадовець закликав міжнародних партнерів усвідомити масштаби цієї співпраці та активізувати спільні зусилля у відповідь.

«Немає жодних сумнівів, що вони допомагають одне одному. Безперечно, Росія не змогла б чинити так, як вона діє в Україні, без допомоги Китаю; тож ми маємо це усвідомити, а наслідком такого усвідомлення має стати активізація зусиль з боку всіх сторін», — сказав сенатор.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заступився за РФ та Китай навіть попри їхню допомогу Ірану, з яким воює Америка. Він заявив, що не вірить у співпрацю країн. Водночас вважає, якщо це і відбувається, то на дуже низькому рівні. З його слів, Пекіну та Москві є що втрачати. Мовляв, тому якби допомога Тегерану була, то Штати «дізналися б дуже швидко».

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