У США назвали крайній термін для переговорів: Трамп і Рубіо готують рішення

Трамп і Рубіо / © ТСН.ua

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Речниця Держдепартаменту США Теммі Брюс заявила, що президент Дональд Трамп і держсекретар Марко Рубіо серйозно ставляться до переговорів між Україною та Росією. Вони мають намір ухвалювати рішення з огляду на оголошений Трампом термін у два тижні

Про це повідомляє Fox News.

Ведучий запитав, коли ж настане цей двотижневий термін, який уже не вперше озвучують і який «постійно зміщується». Брюс відповіла, що «він не рухається».

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Вона підкреслила, що і президент, і секретар заявляли, що це не довготривалий процес. Це не стандартна процедура, яка триватиме місяцями чи роками. За її словами, є чіткі стандарти й орієнтири, що має відбуватися.

Брюс зазначила, що Трамп налаштований рішуче, хоча й «сповнений надії» на прогрес у переговорах.

«Президент дуже відвертий у своїх відчуттях. Є нові рамки, нові часові межі, за якими стане зрозуміло, чи сторони серйозні. Вони будуть ухвалювати рішення, виходячи з цього», — сказала Брюс.

Вона також нагадала, що вимоги США обом сторонам відомі.

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Нагадаємо, міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що Росія запропонувала Україні зустрітися для другого раунду переговорів у Стамбулі наступного понеділка, 2 червня. Лавров також заявив, що російська сторона нібито завершила роботу над так званим меморандумом щодо мирного договору з Україною, який на зустрічі представить помічник президента Росії Володимир Мединський.

Кремль відмовився передати Україні свої умови до переговорів у Стамбулі, що розкритикували в Києві. Зокрема, президент Володимир Зеленський заявив, що це свідчить про бажання Кремля зробити переговори «пустими». Україна ще офіційно не погодилася на запропоновану Росією зустріч 2 червня.

16 травня в Стамбулі відбулися переговори між Україною і РФ. Значного прогресу сторони досягти не змогли, однак тоді був узгоджений обмін полоненими у форматі тисяча на тисячу. Останній етап обміну завершився 25 травня.