У США назвали найбільший страх Путіна

Володимир Путін. / © Associated Press

Найбільша загроза для диктатора РФ Володимир Путіна не в розширенні НАТО, а у суверенітеті Україні й розвитку демократії.

Таку думку висловив колишній посол США у Росії Майкл Макфол в коментарі “Еспресо“.

"Путін насправді не боїться розширення НАТО. Він добре знає, що НАТО ніколи не нападало на Росію чи Радянський Союз і ніколи цього не зробить. Це історичний факт. Він це знає, але своєму народові розповідає протилежне, ніби йдеться про повторення Великої Вітчизняної війни. Та він усвідомлює, що це неправда", - розповів Макфол.

Натомість, вважає дипломат, Захід має робити усе можливе, щоб допомогти Україні зберегти суверенітет та незалежність. Адже саме цього насправді боїться господар Кремля.

"Він спирається на два аргументи. З одного боку, твердить, що українці не є окремим народом, що вони лише росіяни з акцентом. Утім, якщо українці збудують справжню демократію, це зруйнує його головний аргумент удома – нібито слов’янській нації потрібна диктатура. Ми на Заході повинні чітко усвідомлювати: саме цього Путін лякається найбільше. Саме це становить для Путіна найбільшу загрозу", - додав він.

Нагадаємо, кілька днів тому диктатор Володимир Путін заявляв, мовляв, Росія “ніколи не мала і не буде мати бажання” на будь-кого нападати. З його слів, нібито "єдина ціль" Кремля в Україні – захист власних інтересів, бо, цинічно наголошує він, бореться не за землю, а за права людини, а також російськомовного населення, “яке пов’язує свою долю” з Росією.

Тим часом представник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що гарантії безпеки повинні бути надані не тільки Україні, але й агресорці Російській Федерації. Також Пєсков заявив про умову Кремля щодо гарантій безпеки для України. Так, каже він, розміщення іноземних військ на території країни не допустиме для Росії.

