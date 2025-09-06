ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
Кількість переглядів
1628
Час на прочитання
2 хв

У США назвали найбільший страх Путіна

Захід повинен допомогти Україні зберегти суверенітет і незалежність.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Володимир Путін.

Володимир Путін. / © Associated Press

Найбільша загроза для диктатора РФ Володимир Путіна не в розширенні НАТО, а у суверенітеті Україні й розвитку демократії.

Таку думку висловив колишній посол США у Росії Майкл Макфол в коментарі “Еспресо“.

"Путін насправді не боїться розширення НАТО. Він добре знає, що НАТО ніколи не нападало на Росію чи Радянський Союз і ніколи цього не зробить. Це історичний факт. Він це знає, але своєму народові розповідає протилежне, ніби йдеться про повторення Великої Вітчизняної війни. Та він усвідомлює, що це неправда", - розповів Макфол.

Натомість, вважає дипломат, Захід має робити усе можливе, щоб допомогти Україні зберегти суверенітет та незалежність. Адже саме цього насправді боїться господар Кремля.

"Він спирається на два аргументи. З одного боку, твердить, що українці не є окремим народом, що вони лише росіяни з акцентом. Утім, якщо українці збудують справжню демократію, це зруйнує його головний аргумент удома – нібито слов’янській нації потрібна диктатура. Ми на Заході повинні чітко усвідомлювати: саме цього Путін лякається найбільше. Саме це становить для Путіна найбільшу загрозу", - додав він.

Нагадаємо, кілька днів тому диктатор Володимир Путін заявляв, мовляв, Росія “ніколи не мала і не буде мати бажання” на будь-кого нападати. З його слів, нібито "єдина ціль" Кремля в Україні – захист власних інтересів, бо, цинічно наголошує він, бореться не за землю, а за права людини, а також російськомовного населення, “яке пов’язує свою долю” з Росією.

Тим часом представник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що гарантії безпеки повинні бути надані не тільки Україні, але й агресорці Російській Федерації. Також Пєсков заявив про умову Кремля щодо гарантій безпеки для України. Так, каже він, розміщення іноземних військ на території країни не допустиме для Росії.

Дата публікації
Кількість переглядів
1628
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie