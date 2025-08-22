У США назвали "найкращий шлях", який зупинить війну в Україні

США. / © Associated Press

Запровадження вторинних санкцій проти РФ разом із постійною військовою підтримкою України може зруйнувати економіку країни-агресорки та стати найкращим шляхом до миру.

Про це заявив колишній віцепрезидент США Майк Пенс в інтерв’ю NewsNation.

"Якщо ми ухвалимо ці вторинні санкції, Володимир Путін зрозуміє, що ми можемо буквально зруйнувати їхню економіку. З наданням постійної військової підтримки Україні ця комбінація зусиль, на мою думку, є найкращим шляхом до миру", - висловився політик.

Дональд Трамп, каже Пенс, "цілком здатний вести дипломатичні переговори, бути привітним і тиснути руки, і водночас говорити: ось які економічні наслідки будуть, якщо ви не зробите крок уперед".

Зауважимо, Пенс був віцепрезидентом за першої каденції Трампа. З його слів, тоді “фюрер” нібито утримувався від вторгнення до Україну, бо "адміністрація Трампа-Пенса мала надійну загрозу застосування сили".

"Путін бачив, яких ми вживали заходів, залучаючи наші збройні сили для знищення халіфату ІДІЛ", - наголосив політик, нагадавши, що США ліквідували ватажка гвардії Корпусу вартових Іранської революції Касема Сулеймані.

Нагадаємо, тим часом держсекретар США Марко Рубіо вважає, що єдиний спосіб досягти угоди між Україною та РФ - це взаємні поступки. Адже, наголошує посадовець, Україна і РФ хочуть того, чого вони не зможуть отримати.

Своєю чергою, верховна представниця ЄС Кая Каллас наголошує, що президент-диктатор РФ Володимир Путін "просто сміється" з вимог Трампа. З її слів, України, США, країни Європи прагнуть миру та докладають усіх дипломатичних зусиль для його досягнення. Втім, цього не скажеш про Росію.