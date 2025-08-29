У США назвали шанс Трампа зупинити війну: що відомо

Дональд Трамп. / © Associated Press

Реклама

Президент США Дональд Трамп має чинити реальний тиск на російського диктатора Володимира Путіна, щоб “фюрер” сів за стіл переговорів і таки згодився на припинення вогню.

Про це заявив колишній посол США в Україні Вільям Тейлор в коментарі Sky News.

Американський політик наголошує, що “ніхто не може бути задоволений” нічним ударами Росії по Україні вночі 28 серпня.

Реклама

“Це узгоджується з тим, що Путін робив протягом трьох з половиною років... Путін явно не хоче припиняти цю війну”, - наголосив він.

Зауважимо, Тейлор висловив солідарність з президентом Трампом у тому, що “обидві сторони” мають припинити війну. Втім, наголосив експосол, “лише одна сторона зацікавлена ​​в припиненні цієї війни, і це президент Зеленський”.

Тейлор заявив, що наразі американський лідер має потенціал «змусити до припинення вогню» своєю появою в ООН наступного місяця.

“Щоб було зрозуміло, якби він міг зробити це заздалегідь, а потім оголосити в ООН, що йому вдалося домогтися від Путіна згоди на припинення бойових дій, це було б блискучою заявою”, - наголосив він.

Реклама

Нагадаємо, міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан заявив про зміни у вимогах Росії. Нібито Москва відмовилася від планів контролювати чотири області України й нині обговорює лише утримання позицій на Донбасі та Запоріжжі.