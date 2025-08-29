- Дата публікації
Категорія
Політика
У США назвали шанс Трампа зупинити війну: що відомо
Трамп має ключ до перемир’я з Путіним, вважає американський політик.
Президент США Дональд Трамп має чинити реальний тиск на російського диктатора Володимира Путіна, щоб “фюрер” сів за стіл переговорів і таки згодився на припинення вогню.
Про це заявив колишній посол США в Україні Вільям Тейлор в коментарі Sky News.
Американський політик наголошує, що “ніхто не може бути задоволений” нічним ударами Росії по Україні вночі 28 серпня.
“Це узгоджується з тим, що Путін робив протягом трьох з половиною років... Путін явно не хоче припиняти цю війну”, - наголосив він.
Зауважимо, Тейлор висловив солідарність з президентом Трампом у тому, що “обидві сторони” мають припинити війну. Втім, наголосив експосол, “лише одна сторона зацікавлена в припиненні цієї війни, і це президент Зеленський”.
Тейлор заявив, що наразі американський лідер має потенціал «змусити до припинення вогню» своєю появою в ООН наступного місяця.
“Щоб було зрозуміло, якби він міг зробити це заздалегідь, а потім оголосити в ООН, що йому вдалося домогтися від Путіна згоди на припинення бойових дій, це було б блискучою заявою”, - наголосив він.
Нагадаємо, міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан заявив про зміни у вимогах Росії. Нібито Москва відмовилася від планів контролювати чотири області України й нині обговорює лише утримання позицій на Донбасі та Запоріжжі.