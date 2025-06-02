У США назвали терміни запровадження найжорстокіших санкцій проти Кремля

США. / © Associated Press

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Американський сенатор-республіканець Ліндсі Грем заявив про намір домогтися запровадження нових санкцій проти Російської Федерації до початку саміту "Великої сімки", який відбудеться 15–17 червня в Канаді.

Про це йдеться у матеріалі Bloomberg.

У спільній заяві з демократом Річардом Блюменталем Грем наголосив, що санкції мають бути запроваджені до середини червня. Штати хочуть надіслати чіткий сигнал Китаю та іншим країнам, які допомагають Кремлю обходити міжнародні обмеження.

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"До саміту G7 ми сподіваємося запровадити санкції у координації з Європою, щоб надіслати однозначний сигнал Китаю", – заявили сенатори після переговорів у Парижі з французькими урядовцями.

Зауважимо, що їхній законопроєкт про санкції проти Росії передбачає запровадження 500-відсоткового мита на імпорт із країн, що купують російські енергоносії. Документ вже підтримали 82 сенатори.

"Росія без розбору вбиває чоловіків, жінок та дітей. Настав час для світу рішуче діяти проти агресії Росії, притягнувши Китай та інших до відповідальності за купівлю дешевої російської нафти, яка підтримує військову машину Путіна. Якщо ви хочете, щоб ця війна закінчилася – змусьте Китай допомогти її припинити", - заявив Грем в соцмережі Х.

Як повідомлялося, сам президент США Дональд Трамп заявив, що не знає, чи підтримає законопроєкт про посилення санкцій проти Росії, підготовлений у Сенаті Конгресу. Зазначимо, раніше він наголошував, мовляв, що утримується від запровадження обмежень, щоб «не зіпсувати укладення угоди».

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Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський спрогнозував дату завершення війни. З його слів, західні санкції особливо вдарять по економіці РФ на початку літа 2026-го.

Тим часом The Moscow Times пише, що прибутки "Роснефти" різко упали - у першому кварталі 2025-го компанія втратила 58% чистого прибутку. Нафтова економіки Росії пішла на спад через санкції, падіння цін на нафту та аномальне зміцнення рубля.

Дата публікації 22:16, 30.05.25 Кількість переглядів 17 США набридло чекати і вже готують санкції проти Росії