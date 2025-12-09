ТСН у соціальних мережах

У США назвали умову відмови Трампа від участі у завершенні війни в Україні

Трамп може відійти від процесу, якщо побачить, що угода між Києвом і Москвою є неможливою.

Дональд Трамп.

Дональд Трамп. / © Associated Press

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп може відмовитися від мирних ініціатив, щодо завершення війни в Україні.

Про це заявив постійний представник США при НАТО Метью Вітакер в інтерв’ю Fox News.

З його слів, американський лідер може вирішити «відступити», якщо побачить, що «угоди не буде». Разом з тим Вітакер наголосив, що Трамп розуміє, як використовувати важелі впливу як на Росію, так і на Україну для укладення мирної угоди.

Американський дипломат каже, що Штати продовжують домагатися прогресу, а тому відправляють на переговори спецпредставника Стіва Віткоффа й зятя Трампа Джареда Кушнера, щоб вони допомогли сторонам виробити «багатоступеневу й досить складну угоду».

Вітакер також розповів, що цими вихідними були хороші новини в контексті переговорів.

«Я думаю, що ми досягаємо значного прогресу. Водночас для цього потрібні обидві сторони. Президент Трамп розуміє, як чинити тиск на росіян і українців, щоб змусити їх укласти цю угоду та продовжувати просуватися вперед. І, знаєте, я налаштований оптимістично. Я сповнений надії», — зазначив дипломат.

Нагадаємо, Дональд Трамп заявив, що хоче покласти край війні в Україні, бо хоче припинити вбивства людей. Мовляв, США займаються цим «з гуманістичних міркувань». З його слів, нрачебто ситуація щодо України є «чудовою», але існує одна проблема — «багато людей гине».

