У США назвали єдину тему під час переговорів з Кремлем: подробиці

Прапор США. / © Pexels

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На переговорах з агресоркою Росією пріоритетним питанням залишається припинення вогню в Україні.

Про це заявила речниця Державного департаменту США Теммі Брюс під час прес-конференції.

З її слів, доки не буде прогресу у цьому питанні - "нічого більше не можна обговорювати". Брюс назвала ситуацією динамікою, яку "неможливо вирішити військовим шляхом".

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"Це м'ясорубка. Нічого більше не можна обговорювати щодо результату, доки не припиниться стрілянина та вбивства", - наголосила речниця Держдепу.

Американська посадовиця нагадала, що держсекретар Марко Рубіо "чітко дав зрозуміти, що ми насправді дізнаємося за кілька тижнів, чи серйозно налаштована Росія" у питанні припинення вогню.

"Росії, безумовно, потрібно поставитися до цього серйозно... Це не триватиме пів року, чи рік, чи ще щось. Президент (Дональд Трамп - Ред.) також чітко дав зрозуміти, що ми хочемо дипломатії. Але справа в тому, що ми спостерігаємо і судимо, як цей процес триває", - заявила Теммі Брюс.