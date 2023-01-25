У США не бачать ознак, щоб від корупції в Україні постраждала їхня фінансова та військова допомога

В Білому домі заявили про відсутність ознак того, що будь-що з надісланого Україні "могло потрапити в чужі руки".

США не мають жодних підтверджень того, що бюджетна або оборонна підтримка України могла якось постраждати від корупційних дій у цій державі.

Про це координатор Ради з питань нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі повідомив на брифінгу 25 січня.

"Бюджетна допомога (для України – ред.) спрямовується через Світовий банк. І ми впевнені в цьому процесі", – зазначив представник Білого дому.

Він таким чином відповів на запитання журналістів, чи впевнені в американській адміністрації в тому, що корупція в Україні не торкнулася іноземної бюджетної підтримки.

"Ми, очевидно, поділяємо стурбованість президента Зеленського щодо цих звинувачень у корупції, і вочевидь, він сприймає це серйозно. Це важливо. Ми, звісно, надамо йому можливість пройти через це", – додав Кірбі.

Він наголосив, що корупція в Україні не торкнулася фінансової та військової допомоги, наданої Сполученими Штатами.

"Ми не бачили жодних ознак того, що наша бюджетна допомога постраждала від будь-якого прояву корупції в Україні, і я б зайшов ще далі, щоби сказати те саме про допомогу у сфері безпеки – зброї та систем", – розповів представник Білого дому.

Він також повідомив про відсутність ознак того, що будь-що з надісланого Україні з боку США "могло потрапити в чужі руки або бути використано неналежним чином".

Про яку корупцію йдеться

Нагадаємо, у виданні ZN.UA вийшла стаття про те, що чиновники Міноборони України начебто закуповують харчі для українських військових удвічі-тричі дорожче, ніж магазинах. Зокрема, йшлося про закупівлю яєць по 17 грн за штуку.

Міністр оборони Олексій Резніков назвав звинувачення у зловживаннях маніпуляцією та пообіцяв детально перевірити усе. Водночас у НАБУ повідомили, що розпочали розслідувати відповідні факти ще до публікації у ЗМІ.

Після цього скандалу у відставку подав заступник міністра оборони В’ячеслав Шаповалов. Посади також позбувся директор департаменту закупівель Міноборони Богдан Хмельницький.

Згодом Резніков повідомив, що відповів на всі запитання щодо скандалу нардепам-членам парламентського Комітету з питань антикорупційної політики. Окрім того, міністр анонсував рефому харчування в ЗСУ.

Додамо, що крім того, заступник очільника Мінінфраструктури Василь Лозинський став фігурантом справи про розкрадання бюджетних коштів на закупівлі генераторів. Працівники НАБУ спіймали Лозинського на хабарі в 400 тис. дол. Він був звільнений з посади та взятий під цілодобовий домашній арешт.

Скандал через закупівлі Міноборони: Рєзніков прокоментував розслідування журналістів

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