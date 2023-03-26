У США обережно прокоментували наміри Путіна розмістити ядерну зброю в Білорусі

Вперше з середини 1990-х років Москва розмістить таку зброю за межами країни, - пише Reuters.

Путін зробив цю заяву в момент зростання напруженості із Заходом через війну в Україні та коли деякі російські коментатори припускають можливі ядерні удари.

Сполучені Штати - інша ядерна наддержава світу - відреагували обережно. Високопоставлений чиновник адміністрації зазначив, що Росія і Білорусь обговорювали таку угоду протягом минулого року, і сказав, що немає жодних ознак того, що Москва планує застосувати свою ядерну зброю.

Тактична ядерна зброя стосується тієї, яка використовується для досягнення конкретних успіхів на полі бою, а не тієї, яка здатна знищувати міста. Незрозуміло, скільки такої зброї має Росія, враховуючи, що це територія, яка все ще оповита таємницею холодної війни.

Експерти сказали Reuters, що ця подія була важливою, оскільки досі Росія пишалася тим, що, на відміну від Сполучених Штатів, вона не розгорнула ядерну зброю за межами своїх кордонів.

Путін заявив державному телебаченню, що президент Білорусі Олександр Лукашенко давно озвучував питання розміщення тактичної ядерної зброї в його країні.

"Тут теж немає нічого незвичайного: по-перше, Сполучені Штати роблять це десятиліттями. Вони давно розмістили свою тактичну ядерну зброю на території своїх країн-союзників", - сказав він.

«Ми домовилися, що будемо робити те ж саме – не порушуючи наших зобов’язань, підкреслюю, не порушуючи наших міжнародних зобов’язань щодо нерозповсюдження ядерної зброї».

Високопоставлений чиновник адміністрації США зазначив, що Москва і Мінськ вже деякий час говорять про передачу ядерної зброї.

Також читайте Тихановська відреагувала на ідею Путіна розмістити в Білорусі тактичну ядерну зброю РФ

«Ми не бачили жодних підстав для коригування нашої власної стратегічної ядерної позиції, а також жодних ознак того, що Росія готується застосувати ядерну зброю. Ми залишаємося відданими колективній обороні альянсу НАТО», – сказав чиновник.

Негайної реакції з боку Лукашенка не було.

Путін не уточнив, коли зброя буде передана Білорусі, яка має кордони з трьома членами НАТО - Польщею, Литвою та Латвією.

«Це частина гри Путіна, щоб спробувати залякати НАТО, тому що немає ніякої військової користі від цього в Білорусі, оскільки Росія має так багато цієї зброї та сил всередині Росії», — сказав Ханс Крістенсен, директор ядерного інформаційного проєкту у Федерації американських вчених.

Міжнародна кампанія за скасування ядерної зброї засудила те, що вона назвала надзвичайно небезпечною ескалацією.

"У контексті війни в Україні ймовірність прорахунків або неправильного тлумачення є надзвичайно високою. Спільне використання ядерної зброї значно погіршує ситуацію та загрожує катастрофічними гуманітарними наслідками", - йдеться у повідомленні.

«Це дуже важливий крок», — сказав Микола Сокол, старший науковий співробітник Віденського центру роззброєння та нерозповсюдження. «Росія завжди дуже пишалася тим, що не має ядерної зброї за межами своєї території. Тож тепер, так, вони це змінюють, і це велика зміна», - додав він.

Після розпаду Радянського Союзу в 1991 році ядерна зброя була розміщена в чотирьох нових незалежних державах: Росії, Україні, Білорусі та Казахстані.

У травні 1992 року чотири держави погодилися, що вся зброя повинна базуватися в Росії, а передача боєголовок з України, Білорусі та Казахстану була завершена в 1996 році.

Нагадаємо, що раніше російський диктатор Володимир Путін заявив, що Росія розмістить у Білорусі тактичну ядерну зброю.

"Ми не передаємо Білорусі нашу тактичну ядерну зброю, але розмістимо її та навчимо військових, як США в Європі", - сказав Путін.

Читайте також:

Путін знову погрожує: Росія збирається розмістити у Білорусі тактичну ядерну зброю