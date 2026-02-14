- Дата публікації
-
Політика
У США окреслили сценарій завершення війни в Україні
Рубіо заявив, що розпочата Кремлем війна завершиться переговорами.
Війна Російської Федерації проти України не закінчиться «традиційною поразкою». Ймовірно, врегулювання відбудеться шляхом переговорів.
Про це заявив держсекретар США Марко Рубіо на Мюнхенській конференції з безпеки, повідомляє Bloomberg.
З його слів, війна Росії проти України не закінчиться «традиційною поразкою». Водночас Кремль не зможе досягти своїх цілей.
Рубіо наголосив, що відмова від території у Донецькій області «буде важкою поступкою».
«Відмова від території на Донбасі буде важкою поступкою для українців. Але війна призведе до врегулювання шляхом переговорів», — заявив держсекретар.
Як повідомлялося, під час свого виступу Рубіо також зробив нову заяву про переговори щодо миру в Україні. З його слів, завдяки попереднім зустрічам вдалося «звузити» коло питань, але досі залишаються без відповіді «найскладніші». З його слів, і це є складним завданням.
Зауважимо, раніше президент Володимир Зеленський наголосив, що територіальні питання є предметом обговорення лише для зустрічі віч-на-віч з «фюрером» Володимиром Путіним. Дональд Трамп уже висловив готовність виступити посередником у проведенні такого саміту.