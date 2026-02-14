У США окреслили сценарій завершення війни в Україні

Марко Рубіо. / © Associated Press

Війна Російської Федерації проти України не закінчиться «традиційною поразкою». Ймовірно, врегулювання відбудеться шляхом переговорів.

Про це заявив держсекретар США Марко Рубіо на Мюнхенській конференції з безпеки, повідомляє Bloomberg.

З його слів, війна Росії проти України не закінчиться «традиційною поразкою». Водночас Кремль не зможе досягти своїх цілей.

Рубіо наголосив, що відмова від території у Донецькій області «буде важкою поступкою».

«Відмова від території на Донбасі буде важкою поступкою для українців. Але війна призведе до врегулювання шляхом переговорів», — заявив держсекретар.

Як повідомлялося, під час свого виступу Рубіо також зробив нову заяву про переговори щодо миру в Україні. З його слів, завдяки попереднім зустрічам вдалося «звузити» коло питань, але досі залишаються без відповіді «найскладніші». З його слів, і це є складним завданням.

Зауважимо, раніше президент Володимир Зеленський наголосив, що територіальні питання є предметом обговорення лише для зустрічі віч-на-віч з «фюрером» Володимиром Путіним. Дональд Трамп уже висловив готовність виступити посередником у проведенні такого саміту.