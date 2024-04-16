У США переконані, що Ізраїль сам має ухвалювати рішення щодо відповіді на атаку Ірану

Ізраїль сьогодні займає набагато сильнішу стратегічну позицію, ніж це було лише кілька днів тому.

Сполучені Штати не залучені до процесу ухвалення рішення ізраїльською стороною щодо потенційної відповіді на атаку Ірану, Ізраїль сам визначає, як і коли відповісти.

Про це заявив радник Білого дому Джон Кірбі, - пише Укрінформ.

«Я не вдаватимуся в наші дипломатичні розмови або очікування (з боку США – ред.), ізраїльський уряд сам визначить, чи буде відповідь, і як вона виглядатиме»,- зауважив представник адміністрації у відповідь на запитання журналістів.

Американська сторона не бере участі в процесі прийняття рішень щодо потенційної відповіді.

«Це рішення Ізраїлю щодо того, чи будуть вони відповідати на те, що зробив Іран у суботу, і яким чином. Ми залишаємо це за ними»,- наголосив Кірбі.

З урахуванням масштабу атаки по Ізраїлю, намір Ірану «явно полягав у тому, щоби спричинити значні руйнування та втрати». Однак, Тегеран зазнав поразки, оскільки Ізраїль за підтримки США та інших союзників і партнерів у регіоні відбив цю атаку, а захист Ізраїлю виявився кращим, ніж багато хто припускав.

«Ізраїль сьогодні займає набагато сильнішу стратегічну позицію, ніж це було лише кілька днів тому. Розхвалена ракетна програма Ірану, яку він використовує для погроз Ізраїлю в регіоні, виявилася суттєво менш ефективною»,- зауважив представник Білого дому.

Значна частина світу сьогодні підтримує Ізраїль.

«Коли президент вчора розмовляв з лідерами G7, вони були єдиними у засудженні Ірану та рішучості притягти Іран до відповідальності», - зазначив Кірбі.

За його словами, країни G7, які ще не визнали Корпус вартових ісламської революції терористичною організацією, зараз розглядають цю можливість.

«І далі ми працюватимемо над подальшою міжнародною ізоляцією Ірану та посиленням економічного та інших форм тиску. Отже, ось результат: сильніший Ізраїль, слабший Іран, більш об’єднаний альянс партнерів»,- підсумував Кірбі.

Нагадаємо, що вихідними Іран здійснив пряму повітряну атаку на Ізраїль, запустивши крилаті та балістичні ракети, а також безпілотники по території Ізраїлю.

США, Британія та Франція разом відбивали атаки Ірану на Ізраїль. Дипломат Володимир Огризко пояснив, чому Захід допомагає Ізраїлю збиває ракети з Ірану і не допомагає Україні.

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