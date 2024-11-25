У США переконані, що КНДР може отримати від РФ технології для виробництва ракет і підводних човнів

Росія також може “віддячити” чутливими технологіями Китаю.

В обмін на участь військових з Північної Кореї у війні проти України, Москва могла погодитися передати Пхеньяну технології для виробництва ракет і підводних човнів.

Про це під час Міжнародного безпекового форуму в Галіфаксі заявив командувач Тихоокеанського флоту США адмірал Самуель Папаро, - пише Укрінформ.

“Я очікую, що Росія надасть Північній Кореї технології виробництва ракет і підводних човнів”, - сказав Папаро.

Він також висловив припущення, що Росія може “віддячити” чутливими технологіями Китаю за його мовчазну підтримку вторгнення в Україну: “Я очікую, що Росія надасть Китаю технології підводних човнів, потенційно здатні позбавити США домінування під водою”.

Папаро зауважив, що це створює “небезпечну атмосферу й посилює складності”.

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