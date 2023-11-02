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У США переконані, що нагальна потреба підтримки України залишається

Автор
Олена КузьмичОлена Кузьмич
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У США переконані, що нагальна потреба підтримки України залишається

У Держдепі продовжують підтримувати Україну

Важлива потреба підтримки України залишається.

Для Сполучених Штатів дуже важливо допомогти українцям захиститися від атак Росії, які продовжуються.

Про це заявив у Вашингтоні речник Державного департаменту США Метью Міллер, - пише Укрінформ. 

«Ми вважаємо, що підтримка України залишається необхідною, і надалі важливо, щоби Сполучені Штати були поруч для того, аби допомогти Україні захиститися від цих жахливих атак, які РФ вчинила та продовжує чинити проти них», - зазначив Міллер.

Він також висловив переконання, що Конгрес підтримає додатковий пакет з фінансуванням допомоги Україні, якщо по ньому відбудеться голосування.

Нагадаємо, адміністрація президента США Джо Байдена звинуватила республіканців із Палати представників у політизації інтересів нацбезпеки. Це сталося після того, як вони запропонували окремий законопроєкт із допомогою Ізраїлю без України коштом асигнувань Податкової служби США.

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Перегляди
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