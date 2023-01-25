У США переконують, що не вказують союзникам, але закликають збільшити постачання танків для ЗСУ

У Держдепі закликали активізуватися для допомоги українській армії.

Сполучені Штати Америки прагнуть побачити збільшення зусиль серед країн усього світу щодо постачання до України оборонної допомоги, у тому числі танків для ЗСУ.

Про це заявив речник Державного департаменту США Нед Прайс, - пише Укрінформ.

«Ми хотіли б, щоб країни в усьому світі активізувалися, а в деяких випадках продовжили активно надавати українським партнерам те, що їм потрібно», - зазначив представник Держдепу.

Також йдеться і про поповнення ЗСУ озброєнням, яке українці вже мають у своєму арсеналі. А в деяких випадках, за його словами, йдеться про перспективи забезпечення українських сил новими озброєннями.

До того ж Прайс наголосив, що США не вказують союзникам і партнерам, що хто зобов’язаний надати Україні.

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Можливості надання танків Україні

Американські ЗМІ пишуть, що США розглядають рішення відправити Україні декілька десятків танків Abrams. За словами джерел, Америка може вже цього тижня анонсувати постачання своїх танків до України.

Німеччина дозволить іншим державам і сама передасть Україні сучасні бойові танки Leopard у кількості не десятків, а сотень одиниць. У цьому переконаний радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк.

Також президент Фінляндії Саулі Нііністьо заявив, що його держава обговорює можливість створити потужний підрозділ танків Leopard у Європі для України.

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