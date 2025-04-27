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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
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У США підготували законопроект про додаткові тарифи для країн, які купують російську нафту

У Сенаті прокоментували слова Трампа про те, що Путін «морочить голову».

Автор публікації
Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
Сенатор Ліндсі Грем про тарифи

Сенатор Ліндсі Грем про тарифи / © скриншот з відео

У Сполучених Штатах підготували законопроєкт, авторами якого вступають 60 сенаторів, який передбачає можливість застосувати додаткові санкції щодо Росії.

Про це повідомив сенатор-республіканець Ліндсі Грем, коментуючи допис президента Дональда Трампа про можливість застосування до РФ додаткових санкцій.

«Я дуже ціную президента Дональда Трампа та його команду, які старанно працюють над тим, щоб покласти край війні в Україні, яка була спричинена варварським вторгненням Путіна, у чесний та справедливий спосіб. Що стосується додаткових санкцій проти путінської Росії, то у мене є двопартійний законопроєкт з майже 60 співавторами, який накладе додаткові тарифи на будь-яку країну, яка купує російську нафту, газ, уран або інші продукти», — заявив сенатор.

Він додав, що «Сенат готовий рухатися в цьому напрямі і зробить це переважною більшістю голосів, якщо Росія не піде шляхом чесного, справедливого і тривалого миру».

Раніше повідомлялося, що президент США Дональд Трамп у своїй соцмережі заявив, що диктатор Путін лише прикидається, що хоче миру, і використовує війну для власних інтересів.

Ми раніше інформували, що президент США Дональд Трамп під час похорону Папи Римського Франциска у Ватикані пообіцяв, що не буде виходити із переговорів щодо мирного врегулювання в Україні.

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