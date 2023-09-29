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У США підтвердили початок мовної підготовка українських пілотів для польотів на F-16

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Олена КузьмичОлена Кузьмич
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У США підтвердили початок мовної підготовка українських пілотів для польотів на F-16

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Міністерство оборони США офіційно підтвердило початок курсів англійської мови в рамках програми підготовки українських пілотів до керування винищувачами F-16.

Про це заявила заступниця речника Пентагону Сабріна Сінгх, - пише Укрінформ.

«Навчання англійської мови для кількох пілотів розпочалися», - сказала представниця оборонного відомства США. Вона зазначила, що тривалість курсів залежатиме від навичок, якими українські військові вже володіють.

Сінгх також визнала, що потенційний урядовий «шатдаун», який може статися в США 1 жовтня, здатен вплинути на мовну підготовку українських пілотів. Зокрема, це стосується цивільного персоналу, залученого до навчання, який не зможе працювати в умовах припинення бюджетного фінансування.

«Ми сподіваємося, що Конгрес зможе знайти двопартійний і двопалатний спосіб уникнути шатдауну», - зауважила Сінгх.

Як повідомлялося, наприкінці серпня речник Пентагону генерал Патрік Райдер заявив, що США почнуть навчання українських пілотів і технічних фахівців на літаках F-16 у жовтні на авіабазі «Морріс»  у штаті Аризона.

Перед цим українські військові мають пройти підготовку з англійської мови на авіабазі «Лекленд» у штаті Техас.

Раніше були озвучені приблизні терміни навчання на F-16. Так, йдеться про приблизно 6 місяців.

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